『べらぼう』第43回 “蔦重”横浜流星、“歌麿”染谷将太が西村屋と組む話を聞き動揺
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第43回「裏切りの恋歌」が9日の今夜放送される。
【写真】定信（井上祐貴）はオロシャ対策に奮闘
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
【第43回「裏切りの恋歌」あらすじ】
蔦重は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太）が描く50枚の女郎絵の準備を進めていた。蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重だったが、ある日、歌麿が西村屋の万次郎（中村莟玉）と組む話をきき動揺する。
一方、江戸城では、定信（井上祐貴）がオロシャ対策に全力を注いでいた。この一件をさばき将軍・家斉（城桧吏）に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙うが…。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。
