乃木坂46・五百城茉央、制服ショットに反響「圧倒的美少女」 冨里奈央が撮影
乃木坂46の五百城茉央が7日、自身のインスタグラムを更新。制服姿の写真を公開し、ファンから「圧倒的美少女」「ヒロインすぎる」と絶賛の声が寄せられている。
【写真】圧倒的美少女！ 冨里奈央が撮影した制服姿の五百城茉央
五百城は「懐かしいの、発見」とコメントを添えて複数の写真を公開。投稿には「photo by 奈央」とあり、同期で5期生の冨里奈央が撮影したことを明かしている。
過去に冨里はプライベートで五百城の写真集を撮影していたことがあり、この写真は五百城が18歳の頃に撮影されたものとみられる。
投稿には「本当に美少女すぎませんか」「ヒロインすぎる」「圧倒的美少女」「本当にかわいい」といったコメントが相次ぎ、ファンの間で話題となっている。
引用：「五百城茉央」インスタグラム（＠mao.ioki.official）
