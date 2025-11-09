【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#46

先月、日光CCで行われた日本オープンは、国内でもっとも権威あるトーナメントであり、真の日本一を決める最高峰の歴史ある大会ですが、僕が気になっている「風景」はいつもの試合と変わりませんでした。

少々お説教くさい話になってしまいますが、それは選手の喫煙です。練習日はもちろん、開幕してからもドライビングレンジやティーイングエリアの端で、電子たばこを吸っている選手がいました。電子たばこは「無煙」といわれているものの、多少の煙は出ますから、試合中に僕の顔に飛んでくることもある。それが嫌だと言いたいのではなく、試合を見に来た子供たちの目にどう映っているのか心配なのです。

僕は野球少年だったので、テレビでプロ野球中継をよく見ました。もしも選手がベンチでたばこを吸っていたら、僕はおそらく野球を続けていなかったと思います。

プロキャディーになった1999年当時は、電子たばこなんてありません。ツアープロはみんな「紙巻きたばこ」でした。たばこの煙で風向きを見る選手もいて、それが「格好いい」なんていわれていた時代です。その頃はジャンボ尾崎さんをはじめ、本当に多くのトッププロがたばこを吸っていたので、正直、今ほど違和感はありませんでした。

僕がキャディーをやった選手の中にも愛煙家はいて、ある選手はピンチになると、気持ちを落ち着かせるためにたばこに火をつけるのが癖でした。でも、プロ野球の投手が無死満塁でサヨナラ負けのピンチを迎えた時、マウンド上でたばこは吸えませんよね。

今年の男子トーナメントの新規大会「前澤杯」の主催者である前澤友作さんが自身のXで、「JGTOより『前澤杯でホールとホールの移動の際に選手やキャディーがタバコを吸っても良いですか？』との問い合わせ」があったと明かして話題になったことを覚えている読者もいるでしょう。前澤さんは「耳を疑った。もちろん断った」「多くのお子さんもいるギャラリーから見える場所で試合中に選手がタバコを吸うって。どういう感覚してんだろう。だからダメなんだよ。変えていかないと」と述べていました。もっともだと思います。

僕はこの試合、大嶋宝プロのバッグを担いで参戦していました。さすがにプレー中に喫煙する選手はいなかったですね。前澤さんの「提言」でトーナメントが禁煙になるかと思いましたが、次戦の中日クラウンズでは、いつもと同じ「景色」でした。

悪いのはたばこではありません。お客さんに見てもらうのが商売のプロゴルファーが、プレー中の喫煙を何とも思わないことです。

プロゴルファーは孤独です。目の前のピンチは、強い心と技術で切り抜けなければならない。そのために、僕たちキャディーは全力でサポートするのです。

お客さんの前でたばこを吸いながらプレーできるプロ競技って他にあるのでしょうか？

（梅原敦／プロキャディー）