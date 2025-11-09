工藤静香のインスタグラム（＠ｋｕｄｏ＿ｓｈｉｚｕｋａ）より

　歌手の工藤静香が、自宅の庭でけがをしたことを明かし、ファンから心配の声があがっている。

　工藤は９日までに、自身のインスタグラムを更新。「あむちゃんどーこだ！　朝急いで庭をいじっていたら、、、、丁度オデコの高さの直径７センチくらいのカシの木の枝があり、急いでて下しか見てなくて、ものすごい勢いで激突　漫画のような星が飛び、尻もち。オデコはもちろんだけど、何故かアゴと歯が痛かった笑笑笑笑」と、自宅の庭でのアクシデントを報告。

　「もうね、慌てるとか急ぐとかほんとに良くないと思いました。皆さんも足元気をつけてください。急いではダメです！！　私のオデコは帽子で守られたお陰か、本気の石頭かわかりませんが、少し切れて少し腫れた程度。ミニタンコブ。あの衝撃でこのほんのかすり傷はかなりすごい丈夫！笑笑」と、けがの状態も伝えた。

　「あ！今確認したら、帽子の内側が曲がってるところにちょうど当たったんだ！だから生地が二重になってたんだ！　ライブグッズに救われた！笑笑」とつづった。

　この投稿には、「しぃちゃん美しいお身体大事になさって下さいね」「お顔は大切に　お大事になさってください」「お怪我最小で済みますように」「しーちゃん大丈夫ですか？」「大きな怪我がなくて良かったです」「お顔も頭も心配です」「傷口早く良くなりますように」などのコメントが寄せられた。