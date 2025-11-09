横浜市の正方形の家、コストカット術にアンガールズ田中驚がく「これはみんなやりたい…」『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）のきょう9日放送回には、「リビングとつながるウッドデッキ！回遊動線で快適な正方形のハウス」が登場する。
【スゴイ家】「こんなにリアルなの？」田中が驚がくした浴室の木目調タイル
舞台は神奈川県横浜市。高台の住宅街の正方形の土地にできた正方形の家。近くの公園の借景を楽しむために家の角を落として設けた窓が特徴的。大きな窓を全開放すると、リビングと一体となって使えるようになり、夏には子どもたちのプールを出して遊ぶこともできる。
アイランドキッチンは、家全体を見渡せる位置にある。さらに後ろの大きな窓からは子どもたちが遊ぶ公園を見通すこともできる。家主自身が組み立てた収納を組み込むことで、大幅にコストカットを実現し、浮いたお金で希望していた食洗機を導入できた。
キッチン横は子どもたちの部屋。室内にはもう一つ扉があり、その先は玄関につながっており、リビングダイニングキッチンとつながる回遊式。2階も寝室とつながるクローゼット、そして階段を上がったホールともつながる回遊式になっている。
洗面脱衣所では、田中が鏡にビックリ。なんと既製品の姿見を横にしたもの。それによって、大幅なコストカットとなった。田中は、浴室の木目調のタイルにも「こんなにリアルなの？」と驚く。天井は本物のヒノキを使うことで、木のいい香りもするこだわりの浴室になっている。
一番参考になったポイントについてもこの鏡を挙げる。「これはちょっとみんなやりたいと思ったんじゃないかな」と話す。はたして気になる建築費は。
このほか、神奈川県三浦市にある「景色を楽しむ開放的なLDKにプロこだわりのインテリアが彩る緑と森に癒される家」が登場する。
