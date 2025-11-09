目黒蓮、グルメ探しロケ初挑戦の佐久間大介にアドバイス「しっかりお腹を空かせて…」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、9日放送のTBS系バラエティー『バナナマンのせっかくグルメ！！』（毎週日曜 後7：00）2時間SPに登場する。4度目の出演となる目黒が茨城・ひたちなか市をグルメ探しへと出発する。
【写真】以前の出演時は…単独ロケに緊張していた目黒蓮
目黒はこれまでの番組出演を振り返り「おいしいグルメをしっかりゲットできていて、本当においしく楽しく撮影させてもらってきたなという感覚です。チームの皆さんが毎回あたたかくて、僕は今日それも楽しみにきました！」と番組愛をのぞかせてスタッフ一同を沸かせる場面も。グルメ探しへ出発する際には「食べて、食べて、食べまくるぞー！」と意気込んだ。
地元の人へ聞き込みしていると、目黒の大ファンだという90歳のおばあちゃんがいることを知り、感謝を伝える感動のシーンから、大好物グルメを前に「本気食いしています！」や「幸せだな」と恍惚（こうこつ）の表情を浮かべてつぶやく場面まで盛りだくさんの内容となっている。
また、23日の放送回ではSnow Man・佐久間大介が登場。小江戸と呼ばれた城下町の面影が残る埼玉・川越市を訪れ、地元の人がオススメするグルメ探しを行う。
これまでのグルメ探しロケで見事に絶品グルメに辿り着くことができた目黒からは、初ロケとなる佐久間へしっかりとアドバイスを。「ベテランの男性のスタッフさん達がかなり盛り上げて温かい現場にしてくださるので、チームで佐久間くんにもグルメを勝ち取ってもらいたいな」「本当に黙々と食べさせてくださるので、その分しっかりお腹を空かせて、好きなだけ食べて楽しんでほしいなと思います！」と、具体的かつ的確な内容のアドバイスを送り、目黒のロケがいかに充実したものであったかが感じ取れる。
目黒はどのように絶品グルメに辿り着いたのか。そして腹ペコな目黒がわんぱくに絶品グルメを楽しむ姿に注目だ。
【写真】以前の出演時は…単独ロケに緊張していた目黒蓮
目黒はこれまでの番組出演を振り返り「おいしいグルメをしっかりゲットできていて、本当においしく楽しく撮影させてもらってきたなという感覚です。チームの皆さんが毎回あたたかくて、僕は今日それも楽しみにきました！」と番組愛をのぞかせてスタッフ一同を沸かせる場面も。グルメ探しへ出発する際には「食べて、食べて、食べまくるぞー！」と意気込んだ。
また、23日の放送回ではSnow Man・佐久間大介が登場。小江戸と呼ばれた城下町の面影が残る埼玉・川越市を訪れ、地元の人がオススメするグルメ探しを行う。
これまでのグルメ探しロケで見事に絶品グルメに辿り着くことができた目黒からは、初ロケとなる佐久間へしっかりとアドバイスを。「ベテランの男性のスタッフさん達がかなり盛り上げて温かい現場にしてくださるので、チームで佐久間くんにもグルメを勝ち取ってもらいたいな」「本当に黙々と食べさせてくださるので、その分しっかりお腹を空かせて、好きなだけ食べて楽しんでほしいなと思います！」と、具体的かつ的確な内容のアドバイスを送り、目黒のロケがいかに充実したものであったかが感じ取れる。
目黒はどのように絶品グルメに辿り着いたのか。そして腹ペコな目黒がわんぱくに絶品グルメを楽しむ姿に注目だ。