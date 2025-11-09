松任谷由実、名曲「春よ、来い」の秘話に驚がく「はじめ考えていたのはラテンの曲」
歌手の松任谷由実が9日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）に出演する。
【番組カット】凛としたたたずまい…モノトーン衣装に身を包んだ松任谷由実
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは53年にわたり第一線で活躍し続けるJ-POP界のスーパースター、“ユーミン”こと松任谷由実。1972年、18歳で“荒井由実”としてデビューし、独自のポップスを確立し幾度となく社会現象級のヒット作を生み出してきた。
番組では、デビューから現在まで生み出されてきた名曲たちも深掘り。「やさしさに包まれたなら」「ひこうき雲」などジブリ作品に登場した曲たちのエピソードから、社会現象を起こした「恋人がサンタクロース」、国語の教科書に採用されるほど美しい歌詞を持つ「春よ、来い」の秘話も明かされる。「春よ、来い」について「はじめ私が考えていたのはラテンの曲だったんです」というエピソードに、林も驚く。
■出演者
【MC】林修、大政絢
【スタジオゲスト】いとうあさこ、木嶋真優、櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)、澤部佑(ハライチ)、中島健人、田村淳
【VTR出演】松任谷由実
