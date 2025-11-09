歌手三浦大知（38）が8日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後3時24分＝関西ローカル）に出演。「DA PUMP」ISSA（46）の酒豪ぶりについて語った。

番組では、三浦とダウンタウン浜田雅功（62）が、「ワンコインで満足できるグルメスポット」をめぐった。

その中で、沖縄出身者が多く、沖縄料理店などが立ち並ぶ大阪市大正区の沖縄料理店へ。

白身魚などの稚魚の塩漬け「スクガラス」を豆腐にのせて食べる沖縄の郷土料理「スク豆腐」を食べながら、浜田が「お酒は飲むんですか？」と質問。

三浦は「お酒は、昔は飲んでいました。最近はもうやめちゃって。子どもが生まれてからは、なかなか。もともとは好きでしたね」と明かした。

三浦は沖縄県出身とあって、浜田が「沖縄の人は（お酒が）強いやん」と言うと、三浦は「僕が思うに、沖縄の人は強いというよりかは、（飲む時間が）長くないですか？ 長いというイメージ」と話す。

「ISSA兄ちゃんとかも本当、帰らない」と、同じく沖縄県出身のISSAの名前を挙げると、浜田が「あいつ、しつこいで！ ずっと飲んでるで」と同調。

三浦も「ずっといますよね。もう寝たりとかする時もあるんで、『もう帰った方がいいですよ』って言って、タクシーに乗せてお家まで送るじゃないですか。20分ぐらいしたら戻って来たりするんです」と振り返った。

「（ISSAが）シャワー浴びて、『やっぱり寂しくなったから』ってまた帰ってきて、そこから飲んだりとか…」と言うと、浜田が「なんでリセットするん！」とツッコんでいた。