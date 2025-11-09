駒木根葵汰、カレンダーイベント開催 来年は舞台に挑戦「自分を信じてとにかく突き進みたい」
俳優の駒木根葵汰（25）が8日、神奈川県内で2026年版卓上カレンダーの発売記念イベントを開催した。
【カレンダーカット】ビューティーにトライ！金髪姿で撮影
今回のカレンダーは、昨年も好評だった裏面にも写真を配置した特別仕様。ページをめくるたびに新たな魅力が発見でき、ファンにとって高い満足感を得られる１冊に仕上がっている。
駒木根は「毎年恒例となってきましたが、決して甘えることなく、常に“進化”を意識して取り組んできました。今年も無事に、皆さまへお届けできることを本当にうれしく思います」とコメント。「ぜひ手に取ってご覧いただけたらうれしいです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
俳優同士のラブストーリーを描く主演ドラマ『２５時、赤坂で Season２』は、日本のみならずアジア圏でも話題になり、12月6日には韓国でファンミーティングの開催が決定している駒木根。「2026年は舞台に挑戦します。自分の知らない世界には不安や焦りもありますが自分を信じてとにかく突き進みたいと思います。2026年の駒木根葵汰もぜひよろしくお願いいたします」と来年への抱負も語った。
