元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が8日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。田中の父が同局系「安住紳一郎の日曜天国」を聴いた際の感想を暴露した。

「安住さんはウチの父が…みんなで『日曜天国』を朝、聴いていたんです。いつもテレビつけてるんだけど、ラジオ聴いてて。ラジオってじっくり聴くものじゃないじゃん」と切り出した。

「でも、みんな（家族）でしっかり腰を据えて、ソファに座りながら『安住紳一郎の日曜天国』が流れてたわけ。そしたら、ウチの父が『この人はしゃべることがないのかな』って言ったの」と打ち明けた。

「それってでも、多分、テレビのテンポ感に慣れすぎちゃってて。テレビで情報がブワーって押し寄せるじゃん。でも安住さんって、『日曜天国』の2時間っていう決められた生放送の中で、もちろん失言があってはならないし、言葉をちゃんと選びながら、かつ日曜日の朝のテンションでお話ししてくれてるんだよね」と説明。

そして「何年も何年もやってるわけじゃない。だからそれをウチの父がそうやって言ったから、それについて安住さんにチラッと言ったわけ。そしたら本当に大笑いしながら『心外だ』と」と笑って語った。

ゲストは2週続けて俳優の稲葉友（32）。