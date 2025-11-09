「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

「なぜ？」は相手を追い詰める質問

初対面の場で、この人なんか話しづらいな、と感じる相手がいます。

話している内容は普通なのに、なぜか空気が重い。その原因の多くは、言葉の選び方にあります。

その質問は「なぜ？」です。

「なぜ？」と聞く人の多くは、悪気がありません。むしろ相手を知ろうという善意で質問しているつもりでしょう。しかし、質問された側は圧を感じてしまうのです。

聞いているほうは気づかない圧

たとえば、初対面の交流会やイベントで、こんな会話を想像してみてください。

・「転職されたんですね。なんで前の会社を辞めたんですか？」

・「このイベント、なんで参加しようと思ったんです？」

一見、相手に興味を持っているように見えますが、実はこの「なぜ？」という言葉が、場の空気を一瞬で重くしてしまうのです。

まだ信頼関係ができていない段階で理由を問われると、相手は否定される前提で聞かれていると感じやすくなります。そのため、自然と身構え、防御的な返答になってしまうのです。

事実を尋ねる質問から始める

一方で、初対面でも空気を軽くできる人は、

「なぜ？」の代わりに、事実を尋ねる質問をします。

たとえば、

・「前の会社はどんな業界だったんですか？」

・「今日このイベント、何で知ったんですか？」

このように「なぜ」を「何で」「どんな」「いつ」などの事実質問に変えるだけで、

相手は思い出しながら自然に話せます。詰問ではなく、会話が始まる。これが賢い人の聞き方です。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）