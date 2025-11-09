お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右（49）と大村朋宏（50）が8日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。殴り合いのケンカとなった理由を明かした。

今回は人気企画「コンビ愛確かめ選手権」が放送され、東京ホテイソン、トータルテンボス、エバースの3組が出演した。

小学生からの友達でコンビ仲が良いことで知られる同コンビ。「コンビで一番仲が悪かった時の事件は?」という質問に、藤田は「何が原因なのか分からないがメチャクチャ言い合いになって、話が逸れに逸れて全然関係ない話でも言い合いになり、最終的に殴り合いのケンカに」と答えていた。

この発端について藤田は「ささいなことから発展して…歴史も長いから過去のことを…」とした。だが、大村は「大阪ですね」と鮮明に覚えており、事件の日は「賞レース」だったという。

続けて「賞レースの当日に来なかった。で、泊まりだったんで、ホテル行ったら後輩と女の子がいて寝てた」と明かした。この事実にスタジオは騒然。MCの「おぎやはぎ」矢作兼は「全然何か今“ささいなことで…”みたいな感じで…100％悪いじゃん」と指摘していた