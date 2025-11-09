俳優の板垣李光人さん（23）が8日、自身が初めて手がけた絵本のイベントに登場し、毎年仕事で忙しいというクリスマスの時期にやりたいことを明かしました。

■今年を振り返り「新しいことをさせていただけたな」

イベントで、記者から“今年を振り返ってどんな一年だったか”と聞かれると「報道の番組でパートナーをやらせていただいて、海外も含めていろんな場所に行って取材をさせていただいて。それは役者としてっていう部分ももちろんですけど、非常に人間としての力というか、その部分をつけていただいたなと思います」と、4月からの半年間、報道番組『news zero』の水曜パートナーとして出演したことを挙げました。

そして「絵本作家デビューっていう部分もそうですし、今年も本当にたくさんのデビューというか、新しいことをさせていただけたなと思います」と、自身が初めて手がけた絵本『ボクのいろ』にもふれました。

■今年のうちにやっておきたいことは？

また、2025年も残すところ約2か月ということで、“年内にやっておきたいこと”を聞かれると「年内にって言われると、何をやっていいのかなと思うんですけど」と悩みつつ、「クリスマスマーケットとか行ってみたいですね」と答えた板垣さん。

理由について「あまり行ったことなくて。でも人が多いのはあんまりかなと思うので、すいてそうな隙を狙って、家族か、1人か、わからないですけど、クリスマスマーケットでクリスマス感を。結構、毎年仕事をしていることが多いので、ちょっとクリスマス感を味わいたいなと思いますね」と明かしました。

板垣さんが登場したのは、自身が作・絵を手がけた初めての絵本『ボクのいろ』発売記念の読み聞かせイベントです。