35歳？大学生かと…韓国フィギュア女王キム・ヨナ、“真っ白美脚”丸見せのショーパン姿で視線強奪【PHOTO】

韓国の元フィギュアスケート選手キム・ヨナが、大胆なショーパン姿を公開してファンを魅了している。

【写真】ショーパン姿のキム・ヨナ、“魅惑の美脚”

キム・ヨナは最近、自身のインスタグラムを更新。

自身がアンバサダーを務めるスポーツブランド「ニューバランス」のアカウントをタグ付けするとともに、茶色いハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、背景に高層マンションの立ち並ぶ漢江のそばでポーズを披露するキム・ヨナが写っている。茶色のダウンジャケットに白のショートパンツ、ランニングシューズを組み合わせたラフなコーディネートで、モデルさながらの魅力を醸している。

こちらをじっと見つめるビジュアルの良さはさることながら、ショートパンツからスラリと伸びる“白肌美脚”が、多くのファンを虜にさせていた。

（写真＝キム・ヨナInstagram）

キム・ヨナは2022年10月、5歳年下で4人組ボーカルグループ「Forestella」のメンバーとして活動するコ・ウリムと結婚した。その後、コ・ウリムは兵役のため2023年11月に入隊したが、今年5月19日に除隊。現在は円満な結婚生活を送っており、たびたびSNSで夫婦仲睦まじい様子を公開している。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。