【ネコ漫画】飼い主がくれるおやつが大好きな愛猫!?その姿に「ネコあるある」「かわいい」などの共感コメントが殺到
【漫画を読む】飼い主が開ける小袋をガン見する猫だが…!?
先日、『おやつ期待中』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90万人(2025年11月4日現在)、今回紹介する漫画も7.4万いいね(2025年11月4日現在)を超える人気漫画家だ。
お出かけ先で猫用のおやつを買ってきたフータ。家に帰って早速キュルガにそのおやつをあげると、喜んで食べてくれた。
それ以降もキュルガにおやつをあげて、おいしそうに食べてくれる。あるときフータがパソコン作業をしていて小腹が空いたので、ストックしてあるアップル飴を手に取る。
飴の袋を開けて食べようとすると、いつの間にかそばにキュルガがいるではないか!?アップル飴を見つめるキュルガを横目に、フータは気まずそうにその飴を口に入れる。
キュルガはフータを見つめながら、どこか残念そうな表情だ。小袋を開けるとおやつを期待するようになったキュルガである。
飼い主が開ける小袋は、なんでもおやつだと思ってしまう純粋なキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「ネコあるあるだよなぁ」「かわいい」などの共感コメントが多数寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
