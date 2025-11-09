お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴ（31）が8日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。吉本興業の養成所NSCを途中で辞めた理由を暴露され慌てる場面があった。

今回は人気企画「コンビ愛確かめ選手権」が放送され、東京ホテイソン、トータルテンボス、エバースの3組が出演した。

コンビを組む際、たけるがお笑いに関して一切分かっていなかったため、ショーゴが一から叩きこんだという。これにMCの劇団ひとりが「その時、ショーゴはもうやってたの?すでに芸人を」と確認した。

ショーゴが「やってないです」と即答すると、ひとりは「よく言えるな。そんなに」とツッコミを入れるなど、スタジオは爆笑に包まれた。

「でも、お笑いが好きなんです」と熱量だけは負けていなかったと振り返ったショーゴ。すると、エバースの佐々木隆史が「確か…（ショーゴは）僕らの1期上でNSC入って、馴染めなくて途中で辞めたんすよ」と暴露した。

まさかのタレコミにショーゴは「ちょっと言わないで…ちょっと言わないでよ。それは…言わないでよ」と慌てていた。