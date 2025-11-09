タレントのあびる優（３９）が、自身のおいっ子を紹介した。

９日までにインスタグラムで「甥（おい）っ子が撮ってくれる風景や物、人物トータルしてセンスが好き」を満月の写真をアップし、「思春期、青春真っ最中の今に至るまで特にこれといった目立った反抗期も無く、家族や身内の前では呑気（のんき）であまり気が効かない時もあるけど 私から見たら小顔で背が高くてイケメンで文武両道で老若男女に優しく最高傑作で自慢の甥っ子（親バカならぬ叔母バカ全開クレームは受け付けません）」と思いをコメント。

「通称ぽん太（２０１０年くらいの私のｓｎｓ上では）だった甥っ子もすっかり１５歳、そりゃ、２４歳だった私も３９歳になった訳だ」と年齢を明かし、「今でも、優ちゃんと２人でお出かけしてくれたり家族旅行にも参加してくれるしチビ達のお世話や遊び相手も嫌な顔一切せず付き合ってくれて、すっかり頼れるお兄ちゃんになりました」と成長をつづった。

フォロワーは「愛ちゃんに似てますね」「かっこいい〜」「とてもイケメン君」「あびる家のＤＮＡ凄（すご）すぎる」と仰天。

あびるは２０１４年に格闘家の才賀紀左衛門と結婚し、１５年５月に長女を出産したが、１９年に離婚した。２２年２月に第２子女児を出産。同年１１月に放送されたフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」では第２子の父親について「一般の方。友人のお友達みたいな方だった」と告白した。