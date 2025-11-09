俳優の石田えりがきょう11月9日、65歳の誕生日を迎えた。今年（2025年）7月には、石田の監督・脚本・主演による映画『私の見た世界』が公開されている。

11月9日に誕生日を迎えた石田えり ©時事通信社

この映画は、1982年に起こった松山ホステス殺人事件の逃亡犯・福田和子をモデルに（劇中での名前は「佐藤節子」）、彼女が指名手配されながら15年にわたって各地を転々とした末、時効寸前に逮捕されるまでを描いたものだ。同事件は過去にもたびたび映像作品でとりあげられ、大竹しのぶや寺島しのぶといった演技派俳優が福田和子を演じてきた。それら従来の作品に対して今回の作品は、彼女の人生というよりは、彼女から見た世間の人たちの様子（その変化を含めて）に焦点を当てたのが特徴である。

「目覚めたとき、恐怖がガーッとよぎってきて…」

このため、映画を観ているうち、彼女が他人からどう見られてきたのか追体験させられ、そのつらさや恐怖など心情が痛いほど伝わってくる。それらは石田自身が、俳優という仕事を続けるなかで味わってきたことでもあるのかもしれない。実際、彼女はかつてインタビューで、《朝、起きて目覚めたとき、恐怖がガーッとよぎってきて、瞬間ワーッと落ちるんです。（中略）ただ単純なコンプレックスが恐怖の原因なんです。人にどう見られるんだろうとか、人の視線が怖いとか》と語っていたことがある（『PLAYBOY日本版』2009年1月号）。

石田がそんな自分と福田和子を重ね合わせたことは間違いない。今回の映画公開にあたっては、《最後、彼女は逃げなかった。手配犯である自分を疑う他人の目、逃げ出したい衝動――それらと対峙したのだと私は思うんです。嫌なこと、面倒なことは沢山あるけど、自分からは逃れられない。じゃあどうすればいいか。そのヒントを作品から感じてもらいたい》と、「厄介なものから逃れたい」との思いは人間なら誰しも抱くものとして、観る人にメッセージを送っていた（『週刊文春』2025年7月31日号）。

自ら脚本を書きあげ、長編映画の初監督に挑んだ

映画はこれ以前にも短編は撮っていたが（2019年公開の『CONTROL』）、長編は今回が初めてだ。石田にはこれとは別に、長年ずっと撮りたかった企画があり、プロデュースに回って、ほかの人に脚本を書いてもらったものの、自分のやりたいこととズレが生じて白紙に戻したという（「日刊SPA!」2025年8月7日配信）。その経験から『私の見た世界』は自分でつくったほうが納得のいく作品になると思い、脚本を書き上げると出資者探しに奔走したが、ことごとく断られてしまう。

《でも、もう脚本も書いちゃったし、お金が集まるまで待ってられない。年も取っていくし。それで結局、自腹で作ろうと腹をくくりました。イチかバチかです》と石田は振り返る（『週刊金曜日』2025年7月25日号）。制作費は3000万円ほどかかり、撮影した映像の編集も、編集ソフトの使い方を覚えるところから始めて自分一人で手がけたという。

こうと決めたら腹をくくって、体当たりしていくということを、石田はこれまでたびたび繰り返してきた。1993年にドイツ出身の世界的な写真家ヘルムート・ニュートンの撮影で写真集『罪―immorale―』を刊行したときもそうだった。

29歳で離婚、“世界的写真家”とヌード写真集に挑戦

この写真集を出す前の数年間、彼女は公私ともにつらいことが続いていた。29歳になっていた1990年には、その5年前に結婚して以来、互いに傷つけ合うことが絶えず、生活は地獄のようだったというミュージシャンの夫と離婚している。当時はとにかく疲れ方が異常で、人間不信に陥り、周りがみんな敵に見えた。潔癖症のようにドアノブをいちいち消毒せずにはいられなくなったこともあるという。そのなかでどうしてヘルムート・ニュートンに撮ってもらおうと思い立ったのか？ 彼女は次のように語っている。

〈《果たして自分はこのままでいいのだろうか――そんな不安のなかで、自分を曝(さら)け出さなければ女優として正々堂々と生きていけない、そう強く感じ始めていたんです。／裸になるのであれば、ただ脱ぐのではなく、世界一のヌード写真集を目指したいと思っていました。そして、そのときの私が世界一のカメラマンだと思っていたのがヘルムート・ニュートンだったんです》（『週刊現代』2014年1月4・11日号）。〉

ズタズタになった精神状態から脱却すべく、そう目標を定めてからというもの、写真集の話が来るたびに「ヘルムート・ニュートンじゃなきゃやらない」と言い続けた。これに対し、オファーしてきた相手からは「おまえごときに彼がやるわけないじゃないか」とあざ笑うような反応を受けたという。だが、やがて、ある出版社の人が自分の仕事でもないのにヘルムートへの交渉役を買って出てくれた。藁にもすがる思いでお願いすると、しばらく経ってその人から連絡が入る。それは彼女が自分を打開する作戦の第2弾として、31歳の夏（1992年）、短期の語学留学のためアメリカに到着したその日のことだった。

単身渡仏、衣装合わせで体が震え…

語学研修を終えて、ヘルムートが拠点とするパリへ飛んだ。彼には「一人で来い」と言われたので、マネージャーもプロデューサーもつけず単身での渡仏だった。彼から事前に「SMっぽいものも撮りたい、それはOKか」とも訊かれていたので、「あの人の写真集はちょっとSM風だから、ちょっとぐらいなら」と思ってOKを出した。ところが、いざパリに着き、衣装合わせの部屋に入ると、部屋いっぱいのSMの道具を見て、これはとんでもないところに来てしまったと体が震えたという（『週刊現代』1993年3月27日号）。

撮影は1週間続き、風邪を押して裸でポーズをとった日もあった。咳をすると、ヘルムートに「咳をするな。俺は咳が大嫌いなんだ」と怒られたという。このほかにも試練の連続で、撮影中には何度も「逃げるならいまだ」と思ったが、自分が強い覚悟で臨んだことなので、途中でやめるわけにはいかなかった。

写真集は30万部を超えるベストセラーに

裸で椅子に縛りつけられたり、床に這いつくばって掃除させられたりと、屈辱的な格好もたくさんさせられたが、ヘルムートからは「どんなに屈辱的だと思っても、毅然としていてほしい」と言われていた。そう言い聞かせられるうち、撮影の終わりがけには彼が望んだとおり、強く、たくましい女性に変わっていき、立場もSとMが逆転した感じになっていたという。濃密で特別な時間をヘルムートと共有し、最後のカットでは、終わる悲しさと安堵感で泣いてしまったほどだった。

『罪』は、有名女優が続々と写真集を出したヘアヌードブームのさなかに出版されたが、オリジナリティと芸術性でほかの写真集と一線を画し、SMというセンセーショナルな要素もあいまって、30万部を売るベストセラーとなった。石田自身にとっては大きな転機となり、この撮影を乗り越えたことで、“極限状態でも毅然とする強さ”を手に入れるとともに、《本気でやりたいことがあれば、きっと誰かが繫いでくれて、最後にはそこに辿り着けるってこと》を心の底から確信したと振り返る（「FRaU」ウェブサイト2017年11月2日配信）。

なお、ヘルムートとは彼女が40代になってから再び写真集を出す計画を立てていたが、2004年に彼が交通事故で急逝したため実現せずに終わった。（つづく）

（近藤 正高）