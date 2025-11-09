「外国人選手に負けない体が自分にはある」欧州王者との大一番見据えるU-17日本代表DFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
DFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高)は0-0に終わってしまったU-17ワールドカップ第2戦(U-17ニューカレドニア代表戦)について開口一番、こう総括した。
「自分が一番ペナルティー侵入していて、自分が一番シュートも打っていて、誰よりもチャンスを外してしまっていた。やっぱり自分が決めてチームを勝たせたかったというのが一番ですね」
ストライカーのようなコメントで、実際にチームではFWで起用されることもある選手だが、今回は3バックの一角での先発出場だった。
ただ、「あれだけ相手が引いていたら攻撃の選手が決めるのも難しいと思います」とした上で、「ああいうゲームはDFがセットプレーとかでも決めないといけなかった」と言い切る。攻撃が売りのDFらしい総括となった。
「試合が終わったあとは誰よりも自分が落ち込んでしまっていた」というメンディーだが、「やっぱり自分の取り柄はムードメーカーになれる明るいところ。それをチームに見せなきゃいけないと思った。次の日の練習から明るく楽しくやりました」と笑って振り返る。
そして気持ちを切り替えて臨むU-17ポルトガル代表との第3戦は、メンディーにとっても特別に気合いの入る試合となる。
「ポルトガルはヨーロッパの王者ですし、すごく怖さもあると思うんですけど、それだからこそできることがあると思う。自分たちは失うものがない分、全力でぶつかりにいける相手だと思うので、必ず勝ちたいと思います」
世界大会でも「外国人選手に負けない体が自分にはある」という自信も持つ屈強な攻撃的DFが、欧州王者を相手に実力を証明できるか。2試合連続無失点で来ている日本の守備陣全体にとっても、試金石となる試合と言えそうだ。
(取材・文 川端暁彦)
「自分が一番ペナルティー侵入していて、自分が一番シュートも打っていて、誰よりもチャンスを外してしまっていた。やっぱり自分が決めてチームを勝たせたかったというのが一番ですね」
ストライカーのようなコメントで、実際にチームではFWで起用されることもある選手だが、今回は3バックの一角での先発出場だった。
「試合が終わったあとは誰よりも自分が落ち込んでしまっていた」というメンディーだが、「やっぱり自分の取り柄はムードメーカーになれる明るいところ。それをチームに見せなきゃいけないと思った。次の日の練習から明るく楽しくやりました」と笑って振り返る。
そして気持ちを切り替えて臨むU-17ポルトガル代表との第3戦は、メンディーにとっても特別に気合いの入る試合となる。
「ポルトガルはヨーロッパの王者ですし、すごく怖さもあると思うんですけど、それだからこそできることがあると思う。自分たちは失うものがない分、全力でぶつかりにいける相手だと思うので、必ず勝ちたいと思います」
世界大会でも「外国人選手に負けない体が自分にはある」という自信も持つ屈強な攻撃的DFが、欧州王者を相手に実力を証明できるか。2試合連続無失点で来ている日本の守備陣全体にとっても、試金石となる試合と言えそうだ。
(取材・文 川端暁彦)