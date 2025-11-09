欧州王者ポルトガルを知るU-17日本代表MF和田武士(浦和ユース)「やるべきことをやれば必ずチャンスもある」
U-17ワールドカップに臨んでいるU-17日本代表MF和田武士(浦和ユース)は第1戦で先発出場、第2戦では交代出場でピッチに立ち、“世界大会”をその肌で感じている。
高校1年生ながら主力としてプレーする形になっている今大会について、和田は手応えと共に振り返る。
「前回のニューカレドニア戦は引き分けてしまいましたけど、それでもいい試合はできている感覚もありました。自分個人としても、できないことというか、まだ課題が出た部分は多くありますけども、それでも自分のやりたいプレーであったり、自分の良さを出せてるんじゃないかと思っています」
また「初戦は緊張もあったけど、うまく入れた」と振り返るようにU-17モロッコ代表戦の中で自信を掴めたのも大きかったようだ。欧州王者のU-17ポルトガル代表が相手となる第3戦に向けても、意欲を漲らせる。
「ポルトガルはここまでのスコア(6-1、6-0)を観てもやっぱり力があるチームだと思います。ただ、日本の良さもあるので、自分たちが粘り強く戦って、やるべきことをしっかりやっていれば必ずチャンスもある。そのチャンスをものにできるかどうかが大事になってくると思います」
今年9月のリモージュ国際大会では実際に対戦した経験もあり、和田は「ボールを持たれる展開にはなってしまうと思う」と現実的に捉えつつ、「自分が攻撃のスイッチを入れたり、ゲームを落ち着かせたりする部分にはチャレンジしていきます」と言う。
不用意なボールロストからカウンターを受けるようなことがないようにしたい点も強調したが、その上で自ら「ゴール」に絡んでいくプレーも見据えている。
「練習でも自分がゴール前へ入っていってシュートという形はあったので、良いイメージもできています。もちろん、試合で練習のままの形というのはないと思っていますが、でも相手の配置だったり状況を観て、入っていける隙を逃さず出て行って得点に絡んでいきたいと思います」
沈着冷静なボールさばきで日本の中盤を仕切る浦和のレジスタは、欧州王者相手の試合を通じてその実力を証明しに行く。
(取材・文 川端暁彦)
