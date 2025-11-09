〈「裸になるのであれば、世界一のヌード写真集を」レジェンド写真家に呼ばれ単身パリへ、“とんでもない撮影現場”に体が震え…当時31歳の石田えりが挑んだ衝撃作〉から続く

俳優の石田えりがきょう11月9日、65歳の誕生日を迎えた。17歳で俳優デビューし、32歳で出したヘアヌード写真集が30万部のベストセラーに。それと前後して、転機となる出来事が……。（全2回の2回目／はじめから読む）

石田えりがヘルムート・ニュートンの撮影で写真集『罪―immorale―』を出した1993年前後は、大手芸能事務所から離籍したり、1988年の第1作以来出演を続けていた国民的映画シリーズ『釣りバカ日誌』を7作目にして自らの意思で降板したり（1994年）と、彼女にとって転機となる出来事が集中した。



当時27歳の石田えり ©北原薫／アフロ

『釣りバカ日誌』で西田敏行の妻を好演するも…

『釣りバカ日誌』では、主人公の「ハマちゃん」こと浜崎伝助の妻・みち子の役だった。シリーズ前半で監督を務めた栗山富夫によれば、同役に石田が選ばれたのは、ハマちゃん演じる西田敏行と、その釣りの相棒である「スーさん」役の三國連太郎という老獪な二人の相手役には、“パワーのある姉ちゃん”でないと飲み込まれてしまうと製作側が懸念したからだという（「監名会リポート 第133回 『釣りバカ日誌』」、「日本映画映像文化振興センター」ウェブサイト2017年8月26日配信）。石田はその期待に応えてパワフルで頼もしい妻を好演し、映画も人気シリーズとなったが、公私を通じてつらいことが続いて精神的に追い詰められ、《シリーズの途中くらいから照明などの待ち時間を永遠のように感じるようになってしまっ》たという（『てんとう虫』2012年6月号）。

夫役の西田敏行とは初共演だった第1作から黙っていてもツーカーな感じで、自然とみち子という役になれた気がしたうえ、その役柄も大好きだったが、異常なまでに疲れてしまって降板するしかなかったらしい。これについて後年、石田と対談した劇作家の渡辺えり（当時・えり子）が《同じようなパターンでこなしていくようなことはできないんだろうな、心が動かないと演技ができない人なんだなと思った》と感想を述べているように（『せりふの時代』2004年秋号）、石田は本質的に、決まったポジションに安住していられない性格なのかもしれない。

石田は過去の出演作を見返すこともほとんどないという。それでも、最近のインタビューで忘れられない作品を訊かれ、自分にとって大きかった映画として『遠雷』（根岸吉太郎監督、1981年）、『愛の黙示録』（金洙容監督、1997年）、『サッド ヴァケイション』（青山真治監督、2007年）の3作を挙げている（「THE CHANGE」2025年7月13日配信）。

そもそも彼女が芸能界に入ったきっかけは、中学時代、地元・熊本での堺正章のコンサートに行った折、芸能事務所にスカウトされたことだ。これを機に上京し、当初は歌手志望でレッスンを受けていたものの、やがて自分には才能がないと気づいて俳優に路線変更。オーディションを受けては落ち続けた末、高校3年のとき、これが最後のチャレンジのつもりで受けた映画『翼は心につけて』（堀川弘通監督、1978年）のオーディションに合格、デビュー作にして主演を務める。その後も数年はヒットになかなか恵まれず、ようやく脚光を浴びたのが、上記の3作にも入っている『遠雷』だった。

「このヒロインは自分だ」と心に決めていた

当時20歳の石田が同作で演じたのは、宇都宮でトマト栽培に勤しむ主人公の青年・満夫（永島敏行）が見合いの席で出会うヒロイン・あや子だ。彼女は立松和平の原作小説を映画化が決まる以前に読み、そのときからあや子役は自分だと心に決めていたという。

劇中、満夫から出会ったその日にモーテルに誘われたあや子は、「私、あんたは5人目よ」と男性経験人数をあっけらかんと口にしたりと、現代的で素直な女性として描かれた。演じた石田も当時、男性誌などの記事で、撮影中に下着を脱ぐシーンのテストで、脱ぐ真似をするだけでよかったのに、思い切りよく脱いでしまったという失敗談を役柄そのままにあっけらかんと語っている。

“脱ぎっぷりのいい俳優”というイメージへの想い

『遠雷』で石田は日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞するなど、演技が評価されるとともに、これ以来“脱ぎっぷりのいい俳優”というイメージがつきまとうことになる。それでも彼女が脱ぐのは、あくまで必然性があってのことだ。40代に入って映画『美しい夏キリシマ』（黒木和雄監督、2003年）に出演したときも、《脱ぐと裸の方に観客の目がいってしまって、かえって逆効果になる場合があるんですよ。どういうふうに表現すれば一番効果的か、見せ方ってあると思うんですね。だから監督とその点をいろいろ話して、現場で動きとか決めていったんです》と語っている（『シネ・フロント』2003年11月号）。

「脱ぐ＝いい女優」みたいな評価は違う

日本ではとかく、若いときに脱ぎっぷりがいいと「いい女優だ」と言われがちな風潮がある。これに対して石田は最近のインタビューで《私もどちらかというとそのタイプだったと思うので、言いづらいところではありますが》と断りつつも、《脱いでも脱がなくてもどちらでもいいですし、必要だったら脱ぐのを否定はしません。ただ、「脱ぐ＝いい女優」みたいな評価は違うと思います。やはり男性社会なんでしょうか》と疑問を呈している（「日刊SPA!」2025年8月7日配信）。

脱ぐにせよ脱がないにせよ、彼女は長年にわたって、自分がやる価値があると判断した作品にしか出ない姿勢を貫いてきたことは間違いない。それは逆にいえば、自分が演じる価値があると思えば、作品のスケールにかかわらず出演を続けてきたということである。仕事を選ぶ基準も、次の説明にあるとおりきわめて明確だ。

〈《演劇や映画で何ができるだろう、演技っていったい何だろう。それは、人間とは何かという根源的な問いに行き着く。私が仕事を選ぶ基準は、この“人間とは何か”なんです》（『てんとう虫』前掲号）〉

60代半ばになってなお、ますます果敢に挑戦

今年（2025年）6月に公開された出演映画『中山教頭の人生テスト』（佐向大監督）も、予算や上映館は小規模ながら、地方の小学校を舞台に、現在の教師や児童を取り巻く状況を人間味たっぷりに描いた良作だった。

石田が演じたのはその小学校の校長で、校長昇進試験を控える主人公の教頭（渋川清彦）に推薦状を書くのを保留したり、児童たちに慕われる教師（高野志穂）をある理由でクラス担任から外し、なかなか戻さなかったりと、何かにつけて規則を盾に取って融通が利かない。それでも終盤、彼女の別の一面が露呈すると同時に、これまでの振る舞いにもそうせざるをえない事情があったとあきらかになる。この作品に石田が出ると決めたのもうなずけた。

舞台作品では20年近く前より企画段階から携わり、映画でも#1の冒頭に挙げた『私の見た世界』で長編監督デビューを果たした。コロナ禍のあいだには脚本を4本書き上げ、今後も撮り続けたいと意欲を示す。その脚本の内容も、犯罪もの、文芸もの、南の島の物語、4人のおばあさんのコメディと幅広い。

プライベートでは2011年に千葉県の九十九里に引っ越し、50代半ばにしてサーフィンを始めている。2017年にはスポーツジム「ライザップ」のCMで、ダイエットに成功する以前と以後の体型を披露して驚かせた。運動をしてもなかなか痩せないので、「60歳になったら、ライザップに通って、痩せて、写真集を出そう！」と目標を立てたところ、偶然にもライザップからCM出演の依頼があったのだとか（「FRaU」ウェブサイト2017年12月15日配信）。おかげで60歳になる前に写真集を出す目標を達成、バラエティにも出演して再ブレイクのきっかけにもなった。

九十九里の家では事務所のスタッフと二人で共同生活をしているという。彼女が60代半ばになってなお、ますます果敢に挑戦を続けているのも、自然豊かな場所に拠点を置き、心の平安を得たからなのかもしれない。

