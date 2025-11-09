次回11月12日（水）よる10時〜 第6話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

佐野勇斗と共に5人組ボーカルダンスユニット・M!LKで活動する吉田仁人のゲスト出演が決定！ドラマ第6話とHuluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」第1話に登場。吉田と佐野はドラマでは初共演となる。

吉田演じる紺野泰輝（こんのたいき）は、医薬品補充業者として岩瀬遥（堀部圭亮）が院長を務める岩瀬医院に出入りしている。真面目で人懐っこい性格から、岩瀬や看護師たちとはすっかり顔なじみの関係。そんな岩瀬医院には体調を崩した結以（桜田ひより）と大介（佐野勇斗）が身を寄せているが、実は紺野と大介の間には過去にある出来事があって…という役どころ。第6話放送終了後にHuluで独占配信 桜田演じる“ハチ”と佐野演じる“リンダ”、2人の掛け合いをたっぷりとお届けするHuluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」第1話にも紺野が登場する。

※Huluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」詳細は記事後半にて紹介！

第6話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/escape/story/

吉田は若手男性アーティスト集団・EBiDANのメンバーで、佐野も所属するボーカルダンスユニット・M!LKのリーダー。グループ活動のみならずソロ活動も積極的に行いながら映画、ドラマ、舞台と俳優としても活躍。昨年放送された単発ドラマ「迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない」(2024年12月29日放送／中京テレビ)では、主人公の幼なじみで四日市の鉄道運転士・杉内翔平役を演じ、この作品は先月28日（火）に発表された「東京ドラマアウォード2025」でローカル・ドラマ賞を受賞した。吉田の日本テレビ系のドラマ出演は今回が初めてとなる。

■吉田仁人＆佐野勇斗 コメント

Q.お会いするのはいつぶりですか？

佐野：昨日ぶりです（笑）

吉田：半日くらい前にM!LKの仕事で会ったばかりです（笑）

Q.クランクインを迎えたお気持ちは？

吉田：今日は〇〇〇（※ネタバレ）だけなので（笑）、本格的な共演は後日ですね！ドラマ「ESCAPE」に出演させてもらうと知ったのが4日前くらいだったんです。髪の毛が青色だったのですが、さすがに役になじめないと思い黒にしてきました。こうやってメンバーの出ているドラマに出演するという機会はなかなかないので、本当にありがたいお話です！

佐野：（塩粼）太智くらいか。あれ以来だ！

吉田：そうそうそう！

佐野：今後もこうなっていったらいいよね。『M!LKの誰かがドラマに出る時はメンバーが出る！』みたいな！

吉田：確かに面白いね！

■キャラクター紹介

※紺野泰輝（こんのたいき）：吉田仁人（M!LK）

医薬品補充業者として岩瀬医院に出入りしている。真面目で人懐っこい性格から、岩瀬や看護師たちとはすっかり顔なじみの関係。

■Huluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」配信決定！

本作の世界がさらに広がる・楽しめるHuluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」の配信が決定！

Huluオリジナルストーリーの魅力は、タイトル「ハチとリンダ」そのままに、桜田演じる“ハチ”と佐野演じる“リンダ”、2人の掛け合い。逃走劇を繰り広げる中で、本編では描かれない、描き切れない2人の“逃走中の日常”を、オリジナルストーリーにてたっぷりとお届けする。

ドラマの中で描かれなかった“空白の時間”を描くことで、エピソードの間を補完し、より本編が楽しめる仕掛けに！ドラマの中で描かれていない過去の秘話、本編とつながるエピソード、そして登場人物の“秘密”に関わる衝撃の新事実も!?オリジナルストーリーでたっぷりと描かれる。まるで“2人の逃走劇の覗き見”をするようなドラマ！

Huluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」は全3話。第1話を11月12日（水）のドラマ本編第6話の放送終了後に配信開始。第2話は11月19日（水）のドラマ本編第7話の放送終了後に配信。第3話は後日発表。続報をお楽しみに！

Hulu 配信はこちら：https://www.hulu.jp/escape-tv

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

毎週水曜よる10時〜11時放送

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

