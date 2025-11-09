本日11月9日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、渡辺謙が登場！豪華3人の後輩俳優が渡辺の知られざる素顔を語るほか、長野県の自宅にまつわるエピソードを妻がテレビ初告白。さらに世界で活躍するなかでたどり着いた演技論を明かしつつ、師匠と仰ぐ大先輩からの激励に思わず涙をこぼす。

◆妻夫木聡が語る 渡辺謙が撮影現場で見せた“気さくすぎる”驚きの行動

今回は、3人の後輩俳優が渡辺の素顔についてコメント。話題作で共演した横浜流星や、共演をきっかけに自宅に遊びに行く仲になったという坂口健太郎は、大先輩でありながら常に思いやりを持ち、後輩に寄り添う渡辺の懐の深さがあらわれたエピソードを披露する。25年来の付き合いがある妻夫木聡は、自身が撮影をおこなっていた現代劇の現場に、ちょんまげ姿であらわれた渡辺との“気さくすぎる”思い出を明かす。

◆長野の自宅を初出し！その意外な私生活を妻がテレビ初告白

現在愛犬とともに夫婦で生活している長野県の自宅の様子を初公開。こだわりの詰まったモーニングルーティーンや、坂口が「心をゼロにできる」と語った、くつろぎの空間の魅力が披露される。さらに奥様をテレビ初取材。知られざる素顔の数々が明かされ、スタジオは大盛り上がり！“〇〇を越えると関西弁になる”という意外な一面や、6人の孫の前で見せる両親譲りのとある振る舞いに関するエピソードに、MCの2人は前のめりになる。

◆後輩たちが語る“役者”渡辺謙の凄さ

渡辺の役者としての姿勢について語る後輩俳優たち。横浜が渡辺の芝居に感じる遊び心について言及すると、坂口はその真意を紹介。そこには数々の作品で活躍してきた渡辺だからこそたどり着いた、演技に対するとある持論があった。そして渡辺は、役者としての仕事に関する、舞台と映像作品との違いを熱弁。緻密な努力と自由な心が培った渡辺の“演技論”は必見。

◆大先輩・山粼努からのメッセージに涙

渡辺が駆け出しの頃から強い影響を受け、“親父”のような存在として慕う俳優の大先輩・山粼努からのメッセージを紹介。渡辺の失敗を恐れず挑み続ける姿勢に感じていたとある思いを明かした山粼に、渡辺は思わず目頭を熱くする。山粼が、今だからこそ渡辺に伝えたいという激励の言葉に、「その背中を追いかけてきた」という渡辺は何を思うのか。