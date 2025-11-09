お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右（49）と大村朋宏（50）が8日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。大村がNSC前の藤田との思い出を振り返った。

今回は人気企画「コンビ愛確かめ選手権」が放送され、東京ホテイソン、トータルテンボス、エバースの3組が出演した。

「相方から言われて一番嬉しかった言葉は?」という問題で、大村は「お前と友達で良かったわ」と藤田が書いていると予想した。

この言葉は「これはNSCに入る前なんですけど」とし「僕がNSCに入る授業料を稼ぐために夜勤のローソンのバイトをさせてもらっていた」時に伝えたという。

そのアルバイトで「当時、凄い昔なんで夜勤でも1人体制なんですよ平気で。凄い寂しくて…毎日1人で働いてるのが。藤田に電話して“会いにきてくれ”と。そうしたら“分かった。今すぐ友達連れて行ってやるよ”って。5、6人だと思うじゃないですか。18人連れてきた」と明かして笑いを誘った。

そして、友達を18人も連れてきてくれた藤田に「お前と友達で良かったわ」と伝えたことを振り返った。