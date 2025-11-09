9日午前6時25分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は栃木県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、城里町、筑西市、それに桜川市、栃木県の大田原市、宇都宮市、小山市、下野市、茂木町、芳賀町、壬生町、高根沢町、それに栃木那珂川町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

水戸市 笠間市 城里町

筑西市 桜川市



□栃木県

大田原市 宇都宮市 小山市

下野市 茂木町 芳賀町

壬生町 高根沢町 栃木那珂川町

■震度1

□茨城県

日立市 常陸太田市 ひたちなか市

常陸大宮市 那珂市 小美玉市

茨城町 東海村 大子町

土浦市 茨城古河市 石岡市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 守谷市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 行方市

鉾田市 美浦村



□栃木県

日光市 矢板市 那須塩原市

塩谷町 那須町 足利市

栃木市 佐野市 鹿沼市

真岡市 栃木さくら市 那須烏山市

益子町 市貝町 野木町



□福島県

白河市 須賀川市 田村市

棚倉町 矢祭町 石川町

玉川村 浅川町 いわき市

楢葉町 大熊町 双葉町

浪江町



□群馬県

沼田市 前橋市 桐生市

伊勢崎市 渋川市 板倉町

大泉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

東松山市 鴻巣市 久喜市

滑川町 さいたま見沼区 春日部市

上尾市 桶川市 北本市

川島町 宮代町



□千葉県

野田市 柏市 鎌ケ谷市

白井市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。