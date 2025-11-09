TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

9日午前6時25分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は栃木県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、城里町、筑西市、それに桜川市、栃木県の大田原市、宇都宮市、小山市、下野市、茂木町、芳賀町、壬生町、高根沢町、それに栃木那珂川町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
水戸市　笠間市　城里町
筑西市　桜川市

□栃木県
大田原市　宇都宮市　小山市
下野市　茂木町　芳賀町
壬生町　高根沢町　栃木那珂川町

■震度1
□茨城県
日立市　常陸太田市　ひたちなか市
常陸大宮市　那珂市　小美玉市
茨城町　東海村　大子町
土浦市　茨城古河市　石岡市
下妻市　常総市　取手市
つくば市　守谷市　坂東市
稲敷市　かすみがうら市　行方市
鉾田市　美浦村

□栃木県
日光市　矢板市　那須塩原市
塩谷町　那須町　足利市
栃木市　佐野市　鹿沼市
真岡市　栃木さくら市　那須烏山市
益子町　市貝町　野木町

□福島県
白河市　須賀川市　田村市
棚倉町　矢祭町　石川町
玉川村　浅川町　いわき市
楢葉町　大熊町　双葉町
浪江町

□群馬県
沼田市　前橋市　桐生市
伊勢崎市　渋川市　板倉町
大泉町　邑楽町

□埼玉県
熊谷市　行田市　加須市
東松山市　鴻巣市　久喜市
滑川町　さいたま見沼区　春日部市
上尾市　桶川市　北本市
川島町　宮代町

□千葉県
野田市　柏市　鎌ケ谷市
白井市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。