茨城県、栃木県で最大震度2の地震 茨城県・水戸市、笠間市、城里町、筑西市、桜川市、栃木県・大田原市
9日午前6時25分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は栃木県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、城里町、筑西市、それに桜川市、栃木県の大田原市、宇都宮市、小山市、下野市、茂木町、芳賀町、壬生町、高根沢町、それに栃木那珂川町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
水戸市 笠間市 城里町
筑西市 桜川市
□栃木県
大田原市 宇都宮市 小山市
下野市 茂木町 芳賀町
壬生町 高根沢町 栃木那珂川町
■震度1
□茨城県
日立市 常陸太田市 ひたちなか市
常陸大宮市 那珂市 小美玉市
茨城町 東海村 大子町
土浦市 茨城古河市 石岡市
下妻市 常総市 取手市
つくば市 守谷市 坂東市
稲敷市 かすみがうら市 行方市
鉾田市 美浦村
□栃木県
日光市 矢板市 那須塩原市
塩谷町 那須町 足利市
栃木市 佐野市 鹿沼市
真岡市 栃木さくら市 那須烏山市
益子町 市貝町 野木町
□福島県
白河市 須賀川市 田村市
棚倉町 矢祭町 石川町
玉川村 浅川町 いわき市
楢葉町 大熊町 双葉町
浪江町
□群馬県
沼田市 前橋市 桐生市
伊勢崎市 渋川市 板倉町
大泉町 邑楽町
□埼玉県
熊谷市 行田市 加須市
東松山市 鴻巣市 久喜市
滑川町 さいたま見沼区 春日部市
上尾市 桶川市 北本市
川島町 宮代町
□千葉県
野田市 柏市 鎌ケ谷市
白井市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。