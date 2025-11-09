【高校サッカー】12チームが選手権決定 半数が延長＆PK決着の接戦 山梨学院＆富山第一＆京都橘ら
12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。8日に山梨、富山、長野、愛知、岐阜、三重、京都、島根、香川、高知、佐賀、沖縄で決勝が開催されました。
富山では、富山第一が昨季出場の龍谷富山に3−0で勝利し、2大会ぶり35回目。山梨では山梨学院が韮崎に3−0の勝利で2大会連続11回目。岐阜では帝京大可児が4−1で美濃加茂に勝利し、7大会連続11回目の選手権出場を決めました。
三重は宇治山田商が津工を破り、11大会ぶりの全国。島根の大社は、明誠に勝利し4大会ぶりの出場が決定。佐賀では、佐賀東が龍谷を下し3大会連続15回目の出場を決めています。
京都、高知、沖縄は延長戦決着。京都では京都橘が東山、高知では高知が高知中央、沖縄は那覇西が鹿島朝日に勝利し、全国への切符をつかんでいます。
長野、愛知、香川は延長戦でも決着がつかずPK戦へ。長野は上田西が都市大塩尻、愛知は東海学園が愛工大名電、香川は高松商が寒川にそれぞれPKで勝利しています。これで12チームが全国への切符をつかみ取りました。
9日（日）には北海道、福島、茨城、神奈川、新潟、石川、奈良、兵庫、愛媛、福岡、長崎で決勝。11チームが全国大会出場を決めます。
◇各代表の決定状況 ※日付は決勝開催日、★は8日に出場権獲得
【北海道・東北】
北海道:札幌大谷−北海（11月9日）
青森:青森山田（29大会連続31回目）
岩手:専大北上（2大会連続4回目）
秋田:秋田商（4大会ぶり47回目）
山形:山形明正（2大会ぶり2回目）
宮城:仙台育英（2大会ぶり38回目）
福島:尚志−学法石川（11月9日）
【関東】
茨城:鹿島学園−明秀日立（11月9日）
栃木:矢板中央−宇都宮短大附（11月15日）
群馬:前橋育英−前橋商（11月16日）
埼玉:11月16日
千葉:11月16日
東京A:堀越−國學院久我山（11月16日）
東京B:11月16日
神奈川:桐光学園−日大藤沢（11月9日）
山梨:★山梨学院（2大会連続11回目）
【北信越】
新潟:帝京長岡−新潟明訓（11月9日）
富山:★富山第一（2大会ぶり35回目）
長野:★上田西（2大会連続4回目）
石川:鵬学園−金沢学院大附（11月9日）
福井:福井商（2大会連続3回目）
【東海】
静岡:浜松開誠館−藤枝東（11月15日）
愛知:★東海学園（5大会ぶり5回目）
岐阜:★帝京大可児（7大会連続12回目）
三重:★宇治山田商（11大会ぶり2回目）
【近畿】
滋賀:11月15日
京都:★京都橘（3大会連続12回目）
奈良:奈良育英−山辺（11月9日）
和歌山:11月15日
大阪:興國（6大会ぶり2回目）
兵庫:三田学園−神戸弘陵学園（11月9日）
【中国】
鳥取:米子北（16大会連続21回目）
島根:★大社（4大会ぶり12回目）
岡山:岡山学芸館（5大会連続8回目）
広島:広島皆実−沼田（11月16日）
山口:11月16日
【四国】
香川:★高松商（4大会ぶり25回目）
愛媛:帝京第五−新田（11月9日）
徳島:徳島市立−徳島北（11月22日）
高知:★高知（2大会連続20回目）
福岡:飯塚−東福岡（11月9日）
佐賀:★佐賀東（3大会連続15回目）
大分:大分鶴崎−大分（11月16日）
宮崎:日章学園−宮崎日大（11月15日）
熊本:11月15日
長崎:九州文化学園−創成館（11月9日）
鹿児島:11月16日
沖縄:★那覇西（2大会連続19回目）