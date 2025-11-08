岐阜市民に愛される街の焼肉店で味わう心あたたまる焼肉とは？ / 岐阜県岐阜市西野町の「京城苑 本店」
有史以来、人類を虜にしてきた肉。
噛み締めるたびに溢れる肉汁とほとばしるウマミは、悠久の歴史の中でこの世の生きとし生ける人間の全てを虜にしてきた。
そんな肉の魅力を存分に味わえるお店は日本各地に多数存在している。
今回はさまざまな日本各地にある肉の美味しいお店の中から、岐阜県岐阜市に存在する焼肉屋をご紹介したい。
お店の名前は「京城苑 本店」だ。
・JR岐阜駅から30分程度の場所にある焼肉店、それが「京城苑 本店」
こちらのお店、岐阜に詳しい人に教えてもらわないとなかなか辿り着けない、駅から非常に離れた場所に存在しているお店。
駅前の玉宮と呼ばれる飲み屋街だけでなく、岐阜の繁華街として栄華を極めた柳ヶ瀬からも遠いため、ちょっとやそっと岐阜に詳しいという人でも中々知らない、岐阜に長く住んでいなければ知らない本当に穴場的なお店なのだ。
そんなお店はまず店構えから、美味しい予感をビンビンと感じさせてくれる。
・極上の飛騨牛を味わえるお店、それが「京城苑 本店」
こちらのお店、店主自慢の素晴らしい肉質の牛肉を存分に楽しむことができるのが素晴らしいところ。
壁に貼られたメニューの中から、好みのものをオーダーしておきたい。もちろん飛騨牛の美味しい肉もオーダーしておきたい。
肉に備えて、まずはビールで喉を潤しておきたい。
そんなビールには美味しいセンマイ刺しがおすすめだ。特製のカラシ酢味噌とセンマイの食感は非常に素晴らしく、まったく臭みを感じない丁寧な手仕事に、焼肉への期待がますます高まる。
さっぱりとしていながら、旨味と食感を堪能できるタンに、
美味しい飛騨牛のロースと和牛のハツ
レバーやミノも、そのどれもが素晴らしく美味しい味わいなのだ。
気さくな店主と太陽のようなママがおもてなしをしてくれる岐阜の街の焼肉屋さん「京城苑 本店」。
もしこちらのお店を訪れたのなら、まるで岐阜に暮らしているかのような、温かい気持ちになれる晩御飯を味わえるに違いない。そしてそんな旅を経験したのなら、日々の日常がさらに鮮やかに彩られるに違いないのだ。
＜お店の情報＞
お店 京城苑 本店
住所 岐阜県岐阜市西野町6-20
営業時間 17:00 から 22:00
定休日 月曜日
