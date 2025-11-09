金の店頭販売価格は9月29日、1グラム2万円を突破した。「田中貴金属直営店 ギンザタナカ本店」の電光掲示（写真：共同通信社）

急ピッチの上昇を続けてきた金相場が岐路にさしかかっている。年初から10月末までに国際価格、国内価格ともに約50％値上がりしたが、ここへきて下落も目立ち、“怒涛のゴールドラッシュ”は一服した感がある。これがバブルの終わりなのか、調整局面に過ぎないのかは判断が難しいところだ。折しも、国内では大手貴金属商が純金積立の手数料を値上げすることから、投資撤退を探る個人投資家も散見される。そうした中、年末から2026年にかけての相場はどう動くのか。金投資の現状をお伝えする。

好調相場に水を差した中国の税優遇措置撤廃

金が株式投資のリスクヘッジだったのは、今は昔。2025年に米国、日本ともに株式市場が高値を更新する中で、金相場もそれを上回る勢いで上昇を続けてきた。金の国際調査機関WGC（ワールドゴールドカウンシル）は10月末に2025年第3四半期の世界の金需要が四半期としては過去最高の1313トンを記録したと発表した。

10月には、米大手銀行のアナリストが、金価格は2026年の第4四半期までに平均で1トロイオンス（31.1034768グラム）＝5000ドルを上回り、2028年までに同6000ドルを目指すといった強気の見立てを示している。

しかし、そんな好調相場に水を差したのが、世界的な金の消費大国である中国で、11月から一部の小売り業者に対して適用してきた税の優遇措置が撤廃されたことだ。中国での需要減少懸念が浮上し、10月に4000ドルを超え4400ドル乗せをうかがう勢いだった金価格は一気に4000ドルを割り込んだ。

一般的に言って、FRB（米連邦準備理事会）の利下げは金利を生まない金にとって追い風となる。だが、10月末のFOMC（米連邦公開市場委員会）で2カ月連続の利下げを決定したものの、パウエル議長が年内の追加利下げに否定的な発言をしたことから、金市場は先行き不透明感を増した感がある。

英国の調査機関は、「昨今の金市場は投資家のFOMO（乗り遅れる恐怖）によって押し上げられたものであり、2026年末までに1トロイオンス＝3500ドル程度まで下がることになるだろう」と予測する。

そうした中で、「そろそろ潮時かもしれないと思った」と話すのは、20年近く純金積立を続けてきた50代の会社員の女性だ。

純金積立の手数料率引き上げの動きも

現在は1グラム＝2万円を超えている国内の小売り価格が10分の1程度だった同2000円の頃から、毎月1万円ずつ積み立ててきた。まとまった額を引き出したのは住宅を購入した時だけだ。

コロナ禍以降、金価格が急上昇する局面で何度か現物化や現金化を検討したが、「実際に行動に移さなかったのは自動積み立てという仕組みが大きかったと思う。現物を持っていたら絶対に売っていた」と振り返る。

そんな彼女が、ここに来て金投資からの撤退を考え始めたのは相場環境の変化だけが理由ではない。

積み立てをしている国内の大手貴金属商から、12月からの積み立て手数料率（3万円未満は2.5％→2.8％）の引き上げと、積み立て分を現物化する方法の変更の連絡を受けたからだ。

積み立てていた金を地金で引き出す場合、現行ルールだと重量を指定し、バー（いわゆる延べ棒）の形で複数の規定サイズの大きい順で引き出す。その際のバー指定手数料は無料だ。

ところが、変更後はバー指定が必須となり、500グラム未満のバーにはバー指定手数料がかかってくる。50グラムのバーが1本につき手数料は8800円、100グラムのバーだと同1万6500円にもなる。

「そもそも純金積立の手数料は正直高いなと思っているし、長期だとバカにならない。これまではその分を上回る投資の果実があったからいいけれど、今後も続く保証はない。貯めた分を現物に替える際にもまた新たな手数料がかかると思うとげんなりする」

しかし、現物の純金に換えたところで、それを保管するのも一仕事だ。

金の存在感を高めた通貨への信用低下

「自宅には金庫がない。このご時世に箱に入れて家の中に置いておくのも不用心だし、それだけのために銀行の貸金庫を借りて使用料を払うのも業腹だ」

せっかく20年も積み立ててきたのだから、現物を手に取って純金の輝きを愛でてみたい。しかし、保管の手間やリスクを考えると現金化を選ぶのが現実的だろう。それなら、投資の撤退を急ぐ必要もない。

変更期限が迫る中で、心は千々に乱れているという。

この1カ月ほどで、純金積立を行っている個人投資家数人から、この女性と同じような悩みを聞かされる機会があった。

意外だったのは、皆、手数料値上げへ抵抗感は強いものの、金相場自体にはそれほど悲観的な見通しを持っていなかったことだ。実際のところは、どうなのだろう。

「今のゴールドラッシュをFOMOだけで捉えるのは一面的」

そう指摘するのは、ある専門家だ。

昨今の金価格の上昇を支えてきたのが、米国や欧州の機関投資家による旺盛な投資需要。必ずしも短期の売買だけでなく、株式ファンドの中に積極的に金を組み込むケースも目立つ。

米国のトランプ政権による高関税政策が米ドルの信用を損ない、米国や日本などの財政赤字の拡大懸念、中東やロシア、ウクライナなどにくすぶる地政学的リスクも安全資産としての金の存在感を相対的に高めている。

「健全な調整局面」なのか？

グローバルな運用の世界でリスク分散のアセットの1つとして認知されたことで、運用商品としてのステージが既に上がっており、今の金相場は1トロイオンス＝4000ドルへの定着を目指した「健全な調整局面」にあるという見方だ。その先には、同5000ドル超えが視野に入ってくる。

11月5日にはバブルを懸念された日本株が売られ、日経平均株価が一時2400円を超える急落を記録した場面があったが、金も中長期のスタンスで投資をすれば、この手の目先のアップダウンに振り回される必要はなさそうだ。

これから金を個人資産の一角に組み入れたいと考える人なら、近年増えてきた金価格に連動する金ETF（上場投資信託）が、現物保有に比べ運用コストも安く、使いやすい。証券口座でリアルタイムの取引ができる。

ただ、一部の金ETFは直近、短期売買の対象となって市場価格が基準価格を大きく上回る事態が生じるなどしており、価格変動リスクが高まっている。NISA（少額投資非課税制度）制度などを活用し積み立て方式で少額ずつ購入していくのが無難だろう。

※実際の投資や売買に関しては、ご自身の判断と責任において行われますようお願い申し上げます。

