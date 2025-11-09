国家間の首脳会談では、しばしば、どちらの国が勝者であるかが議論される。

8月に行われた米露首脳会談では、米国ではプーチン氏の勝利という声があがった。トランプ氏はレッドカーペットまで敷いてプーチン氏をセレブ扱いするような歓待までしたものの、プーチン氏からは「ウクライナ戦争の根本原因が解決されなければ停戦できない」という停戦に否定的な回答を引き出すことしかできなかった。

では、トランプ氏と高市早苗氏による初の日米首脳会談はどうか。

勝者がいるとすれば、それは、間違いなく高市氏だろう。トランプ氏の言葉が、表情が、態度がそれを如実に物語っている。



日米首脳会談に臨んだ両首脳 ©︎時事通信社

トランプ氏を手玉に取った高市外交

高市氏は敬愛する安倍晋三元首相から学んだ“おもてなし外交”を尽くして、語弊はあるが、したたかにもトランプ氏を手玉に取ることができたと思う。

トランプ氏は、高市氏に初めて会ったときから強い印象を受けたようだった。

「とても強い握手だ」

とトランプ氏は高市氏に告げたと米メディアが報じている。筆者は米国で多くの人物に取材してきたが、確かに、握手には強弱があると感じていた。強く手を握った人物のことは心に強く刻まれた。熱意も伝わってきた。

日米首脳会談に先駆け、トランプ氏と高市氏は一緒に米大リーグのワールドシリーズを観た。その様子を映し出している写真の中で、両氏は早くも打ち解けて歓談している。高市氏は、そうすることで初対面で生じる緊張感を解こうとしたのだろう。

米国ではインタビュアーは、天気や旅の道中のことなど日常会話をして、インタビューされる側の緊張をほぐしてから本題に入るが、高市氏の対応はまさにその手法を彷彿とさせた。

高市氏の手法は奏功した。本題である日米首脳会談で、トランプ氏から絶大なる支援の言葉を引き出すことに成功している。

「質問や疑問、要望、お願いなどがあれば、どんなことでも、いつでも言ってほしい。日本を助けるために私ができることがあれば、どんなことにも応じる。私たちは最強レベルの同盟国だ」

無条件で日本を助ける。トランプ氏はそう言わんばかりだった。

米国のメディアもこのトランプ氏の言葉に驚いたようだ。

「ドッグショーを思い出した」と揶揄されたシーンも

「トランプ氏は、日本が求めれば、米国は支援を申し出ると約束した。これは、他国への援助を大幅に削減してきたトランプ政権の姿勢と相反する考えだ」とニューヨーク・タイムズは述べている。

また、両氏は迎賓館で行われた儀仗隊による栄誉礼の際、大広間の中を一周したが、この時のトランプ氏の様子も米国では注目された。どう動いたらいいのかわからなかったのか、トランプ氏が不穏な動きをしていたからだ。

トランプ氏は高市氏とともに日本と米国の国旗の前に立ち止まって敬礼する手順になっていたのだろう。ところが、トランプ氏が敬礼しようとしなかったので、高市氏はそうさせようと手を差し出して誘導した。だが、トランプ氏は我関せずとばかりにフラフラと前に歩き出してしまった。そのため、高市氏は一人で敬礼せざるを得なかった。

米トークショーの司会者ジミー・キンメル氏はこの様子を見て「ドッグショーを思い出した」と冗談を放っている。ドッグショーでは、犬の調教師（ハンドラー）が指示通りに動かない犬を誘導するが、キンメル氏の目には、高市氏が犬の調教師のように、そしてトランプ氏が犬のように見えたのだろう。

「恋人同士に見える」米SNSでツーショットが大拡散

いずれにしても、トランプ氏が高市氏にコントロールされていることを示唆するような一幕だ。

トランプ氏と高市氏の2ショットも、米国の人々の注目をさらい、SNSで多数シェアされている。特に、高市氏がトランプ氏の腕に手をかけて階段を降りていく写真には「2人はまるで恋人同士に見える」というキャプションがつけられており、「タカイチは、トランプが好きなことがわかっているな」「これで（対日）関税は0％になるな」「ロシアは中国と、アメリカは日本と寝た」などのコメントがあがっている。

この写真について、日本では、高市氏を「ホステスのようだ」とみるコメントもあった。実際、高市氏はトランプ氏をもてなす、米国で言うところのホステス＝女性主催者の役割を果たしていたといえる。米軍の前で、トランプ氏を横にした同氏がセレブに遭遇したファンのようにはしゃぎ、手を繋いだことを批判する声もあった。

筆者の脳裏には“Charm Offensive”という言葉が浮かんだ。よく言えば「魅力攻勢」、場合によっては「お色気攻勢」と言ってもいいだろう。政治や外交の場面で、目標を達成するために、意図的にお世辞や自身の魅力を利用することを指す。

高市氏が仕掛けた“お色気攻勢”

今回の日米首脳会談について、ワシントン・ポストがこの言葉に言及し、「高市早苗氏は日本初の女性首相になって1週間も経たないうちに、ゴルフ、金、取引、ノーベル平和賞といったトランプ大統領の弱点を突いた『お色気攻勢』で、アジアにおいてトランプ大統領の第一の同盟者となる態勢を整えた」と述べている。

そうした意味では、高市氏は腕を組んだり手を繋いだりすることでトランプ氏に「お色気攻勢」をかけたと言えるのかもしれない。

しかし、翻せば、高市氏の「対応」は、勉強家の同氏がトランプ氏が何を好むかについてもよく研究していることを示していると思う。トランプ氏はゴルフや金やノーベル平和賞を好んでいるが、他にも好んでいることがある。それはトランプ氏自身がよくするボディ・タッチだ。

同氏は安倍元首相と会談した際も19秒間にわたる長い握手を交わしていた。8月の米露首脳会談の時も、米メディアからは「トランプ氏はプーチン氏にやたら触れている」との声があがっていた。

トランプ氏はまた中国の習近平氏についても「私は習近平が好きだ。尊敬している」などと口にしている。これらはみなトランプ氏による「お色気攻勢」だ。

国家間の関係は指導者間の関係にかかっていると考えているトランプ氏は、敵対国のリーダーであっても、口八丁手八丁で自分の方から積極的に好意を示し、個人的な関係を構築しようとしている。そんなトランプ氏の対応から、高市氏は学びを得たのではないか。

誰かに好きになってほしかったら、まず、自分の方から好きになることだ。そんな考え方をトランプ氏から学び、来日したトランプ氏が自分のことを好きになるようボディ・タッチに勤しんだのではないか。

「よく笑う」と批判されている高市氏のスマイルも、トランプ氏に対する“武器”になったのではないかと思う。一般的に、アジア系の人々は、米国ではおとなしく、従順といった見方がされている。

なぜ“高市スマイル”が効いたのか？

もの静かなアジア系の人々は、感情を言葉や表情でストレートに表すアメリカの人々には、何を考えているのかわからないと思われがちだ。それは、ともすれば、不信感にも繋がる。

ある識者が話していたが、トランプ氏が好まれるのは“what you see is what you get”だからだという。これは、見たままの通りで、裏表がない人の性質を表す時に使われる表現だ。

何かにつけスマイルを見せる高市氏に、トランプ氏は自分と同じその性質を見出したのではないか。会えた喜びを表す高市氏の過剰なスマイルは、自身も感情をストレートに出すトランプ氏に響いたのかもしれない。

高市氏の「お色気攻勢」は奏功したようだ。それは、大統領専用ヘリ・マリーンワンの中で撮られた2ショット写真の中で、トランプ氏が満面の笑みを見せていることから明らかだ。

米国の人々もまたそう感じているようだ。Xでは、トランプ氏について「彼は日本のものになっているね」「トランプは日本に40ビリオンドル送るんじゃないか？」「トランプは女性を前にすると弱いね」「トランプは間違いなく彼女を愛しちゃってるね」「タカイチはトランプのハートを勝ち取った」「メラニア夫人が嫉妬するぞ」などの声があがっている。

高市政権は対米外交では、80兆円規模の対米投資や安全保障のための防衛費増額など数々の課題に直面している。トランプ氏はウクライナ戦争への対応として、ロシア産天然ガスの禁輸措置を日本に求めているが、会談で高市氏は禁輸措置は難しいと述べたという。

高市氏の手玉に取られたかに見えるトランプ氏は、果たして、日本の国益を損なうことのない判断をするのか？ トランプ政権の対日外交の行方が注目される。

（飯塚 真紀子）