きょう9日（日）は、九州から北海道の広い範囲で本降りの雨になりそうです。雨が降っている間は、やや肌寒く感じられる所が多くなるでしょう。特に関東は冷たい雨となり、東京の最高気温は14℃と12月上旬並みの寒さが予想されています。

■きょうは各地で本降りの雨

きょう9日（日）は前線を伴った2つの低気圧が日本付近を通過する影響で、広範囲で本降りの雨になるでしょう。九州から関東は朝から雨が降り、午後になると西から次第に雨はやんでいきますが、北日本では雨のエリアが広がる見通しです。

■東京 昼間は11℃前後の時間が長い予想

最高気温は、朝から雨が降る九州から関東にかけては前日より低い所が多い予想です。東京都心は14℃と、12月上旬並みの寒さになるでしょう。その上、東京など関東では、昼間は11℃前後の時間が長くなるため、一日を通して厚手のコートなどで暖かくして過ごした方はよさそうです。

【きょう9日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路：9℃

青森 ：13℃ 盛岡：11℃

仙台 ：15℃ 新潟：15℃

長野 ：16℃ 金沢：17℃

名古屋：16℃ 東京：14℃

大阪 ：19℃ 岡山：17℃

広島 ：20℃ 松江：18℃

高知 ：22℃ 福岡：23℃

鹿児島：25℃ 那覇：29℃

■台風26号は大型で非常に強い勢力に

台風26号はきょう9日（日）午前3時現在、大型で非常に強い勢力にまで発達しています。今後、13日（木）から14日（金）ごろにかけて台湾付近に進む見通しで、その後は沖縄に接近するおそれが出てきています。

台風は進路を変えるときに速度が遅くなる傾向があり、台風26号は「大型」ということが特徴です。そのため、沖縄では台風が近づく前から雨が降り、長く続くことで大雨となるおそれがあります。今後も最新の情報にお気をつけください。