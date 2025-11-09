「築いてくれたものを継いでいきたい」燕の鉄腕が転換期のチームへ示す思い――「野球がうまい」と絶賛した“後輩”の名前

木澤尚文が28歳のシーズンへ思いを語った(C)産経新聞社

ヤクルトの木澤尚文がプロ5年目の今季を振り返り、池山隆寛新監督の下で28歳となる来季へ、思いを語ってくれた。

2022年から3年連続で55試合以上に登板してきた鉄腕だが、今季は42試合の登板に終わり、ファーム落ちも経験した。開幕直後は走者を背負った場面での登板が多く、「ランナーがいる場面で投げられるようにならないと、リリーフとしての成長はないと感じていた。緊張感はありますけど、いいマインドでマウンドに立っている」と話していた。

今季は新たな試みとしてフォーシーム（直球系）を増やすため「リリースポイントを上げて投げてみた」という木澤。しかし、持ち味であるシュートの横変化が減って右打者に打たれるケースが多く、4月が防御率2.84だったのに対し、5月は7.94と悪化。5月29日には出場選手登録を外れている。

ファームでの調整期間を経て、6月19日に1軍に復帰し「リリースポイントを下げたとろ、シュートの横変化が例年ぐらい戻って、スピードも戻ってきた。そこからはシュートの方向性が見えたので、他の球種も付随して良くなっていった」と振り返った。

リリースポイントについては、ボール1個分（10センチ弱）ぐらい下げたことにより、シュートの横変化も10センチぐらい変化した。「こんなに変わるんだな」と実感したという。

さらに、8割ぐらいの感覚で150〜152キロ出ていた球速が今季は思うように上がらず「自分の身体が今年は思うように動かなかった」と話し、今オフは「効率良くボールに力を伝えられるようにトレーニングをしていきたい」と意気込んだ。