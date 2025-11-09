「ストレスを受け流すことができる天才」は、イライラしたときに何をするのか。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

感情に振り回されない技術

私たちは日常の中で、怒り、不安、喜び、焦りといった多様な感情に直面します。

感情は自然な反応ですが、振り回されてしまうと冷静な判断や行動を阻害します。

ゆるストイックに生きるためには、感情を適切に扱う技術が欠かせません。

感情を「消そう」としない

多くの人は不快な感情を「消そう」とします。

しかし、感情は無理に抑えるほど反発し、強く意識にのぼります。

大切なのは、感情を排除するのではなく、「今、自分はこう感じている」と受け止めることです。

受容することで、感情は自然に落ち着いていきます。

「言葉」にして距離をとる

感情に巻き込まれないためには、それを言葉にすることが有効です。

「私はいま怒りを感じている」と表現するだけで、感情と自分を切り離せます。

書き出す、声に出すといった方法も同様に効果的です。

言葉によって客観性が生まれ、冷静さを取り戻せます。

「行動のルール」を決めておく

感情に支配されないためには、あらかじめ行動のルールを決めておくことも役立ちます。

たとえば、「イライラしたときは5分黙る」「不安を感じたら紙に書く」など。

ルールがあることで、感情に流されず、自動的に冷静な行動を選べます。

感情はなくすものではなく、扱い方を工夫すべきものです。

受け入れ、言葉にして距離をとり、行動のルールを設けることで、感情に振り回されることなく前進できます。

感情を味方につけ、淡々と積み重ねる姿勢。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、感情を上手に扱い、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86 をスタートさせた。