日本ハムの野村佑希内野手（２５）が８日、８年目の来季、実力で４番を奪い取る覚悟を示した。今季は開幕４番を託されたが、１０１試合で打率２割６分８厘、８本塁打。「最終的に打てずに終わったシーズン。来年は実力で勝ち取れれば」と静かに闘志を燃やした。

昨年１１月のファンフェスタで新庄監督から４番に指名され、「特別な形で始まった」と語る今季は、３月３０日の開幕３戦目（対西武・ベルーナＤ）で２発６打点を記録するなど、開幕から３７試合中３６試合で４番に座る最高の滑り出しだった。しかし、５月１５日に左脇腹の肉離れで約１か月の離脱。復帰後は４番どころかスタメン落ちも増えた。「つかんだものを離さないように。オフにできるのは土台づくり」と、体重９５キロからの増量でパワーアップを目指す。

この日は秋季エスコンキャンプ第２クール４日目。今キャンプでは内野手登録だが、外野特守を重点的に行うなど出場機会の増加を狙う。「打ちまくれば使わざるを得ない。出ていて当たり前の選手になる」。指揮官からは「歯がゆさがある。こんな成績じゃないだろう」と、期待の大きい２５歳が来季こそ本領を発揮する。（川上 晴輝）