◆男子プロゴルフツアー ＡＣＮ選手権 第３日（８日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）

１３位で出たルーキーの福住修（２２）＝ゴルフ５＝が４連続を含む７バーディー、２ボギーの６６をマークし通算１０アンダーでトップと３打差の２位に浮上した。双子の将もプロゴルファーの「福住ツインズ」の弟は、前週大会で自己最高の８位に入るなど調子は上向き。プロ８戦目での初優勝へ逆転を狙う。６８で回った杉浦悠太（２４）＝フリー＝が１３アンダーで首位を守り今季初優勝に王手。６５の石川遼（３４）＝カシオ＝は４打差７位に順位を上げた。

福住の名前がリーダーボードの上へ上へと動いていった。１８番パー５を２オン２パットのバーディーで締めた。「落ち着いてプレーすればチャンスは来ると思っていた。しっかり伸ばせた点はすごく良かった」。後半を３０で回ったバーディーラッシュを、２２歳のルーキーは爽やかに振り返った。

強みは「ドライバーショット」と迷いなく言い切る。平均３１０ヤードを飛ばすうえに、曲がらない。中学、高校と通った明徳義塾が原点だ。「すごく狭いゴルフ場で、ばんばんドライバーを振っていく練習をしていたので自信がある」。いつしか得意クラブになっていた。

今季リランキングは５１位で終盤戦の出場は難しいなか、道を切り開いてきた。１０月の下部ツアーで優勝し出場資格を得た前週のフォーティネット・プレーヤーズ・カップで８位に入り、「前週大会トップ１０」のカテゴリーで今大会を迎えた。「先週初めて上位に入れたことは自信になった」と胸を張った。

兄の将は昨年の１次予選会で落選し、今年再挑戦している。「近くにライバルがいて切磋琢磨（せっさたくま）している。兄は来週ＱＴ（２次予選会）が控えているので、まずは僕がしっかり成績を残したい」。ルーキーＶで兄の背中を押す。（高木 恵）

◆福住 修（ふくずみ・しゅう）２００２年１２月２４日、神奈川・厚木市生まれ。２２歳。専大卒。６歳から双子の兄・将とゴルフを始める。明徳義塾高時代の１８、１９年に高知アマ優勝。２４年１２月にプロ転向し、今大会が今季レギュラーツアー８戦目。１６７センチ、６８キロ。