年内での「コールドスリープ」を発表した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅのあ〜ちゃんが、姉妹ショットを披露した。

９日までにインスタグラムで「ＷＳＳ公開収録＆ツリー点灯式」と出演イベントについて記し、あ〜ちゃんの妹で、タレント・歌手の西脇彩華（さやか）との２ショットを披露。姉妹で出演しているラジオについて「そして、このＷＳＳもなんと５００回記念 約９年半やっているようです 驚きもののきさんしょのき！！笑 このラジオは、家族をテーマにいろんなリスナーさんの話を聞いてきたけど、いつしか、そのみんなと家族みたいに打ち明けてわかり合っているような特別な感覚があって、そんなみんなと会えるこの公開収録は、親戚の集まるお正月みたいな空気になってた あんなに笑いあえて図々しくも突っ込めて そんなのもう家族だなぁって 幸せ。そんな様子がオンエアになり始めました ４週にわたります！笑 いろんな場所から聴いてね」とコメント。ハッシュタグで「＃西脇姉妹」などとつづった。

フォロワーは「本当に美人姉妹ですなぁ」「美人姉妹かわいすぎる」「２人似ててかわいい」「可愛い写真ありがとう」「美人姉妹すぎ 本当に可愛い」「姉妹そっくりだし超可愛い」などの声を寄せた。

Ｐｅｒｆｕｍｅはデビュー２０周年記念日の先月２１日に「コールドスリープ（＝人工睡眠、冷凍睡眠）」と称して、年内で活動を休止することを発表。そして２２、２３日に活動休止前のラストライブとなる東京ドーム公演を行った。