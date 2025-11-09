友人に明かした「生」行為の実態。彼が避妊を拒む、理解不能な理由とは？【ママリ】

「なぜ？」彼がコンドームを着けてくれない…

この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。カップルで性行為にいたる際、望まない妊娠や感染症の予防対策というのはとても大切なことです。避妊については男性側・女性側でそれぞれ対策に違いがありますが、コンドームの使用は避妊だけでなく、性感染症の予防にも非常に重要です。しかし、行為の時、どちらかがコンドームの着用を拒んでも「だから性行為しない！」と強く訴えられるほど、その認識はまだ「常識」になっていないのかもしれません。

主人公のS葉は、会社の家賃制度を利用して新しい部屋に引越しました。S葉には恋人・M生がいましたが、自分のことを1番に思ってくれるわけではないと悟り、別れを決意。このたびすっきりと別れることができました。





そしてその後、S葉はふとしたことがきっかけで仲良くなった隣人のE原さんと付き合うことに。E原さんはS葉を大事にしてくれ、先日彼と初めて一夜を共にします。しかし彼と性行為をするたびにS葉はモヤモヤをいだくのでした。それは、E原さんが「最後までイってない」ことが分かったから。E原さんはどうして射精せずにセックスを終えるのか…？不安になったS葉は友人のFちゃんに相談します。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

E原さんが「最後までイカない」ことを不安に思っていたS葉ですが、Fちゃんとの会話で新たに「ゴムも着けない」ということに関しても問題があると再認識します。ただ、Fちゃんと考察をしていいくと、E原さんがゴムを着けないのは、「そもそも最後までしないから」ではないかという疑惑も…。



S葉とFちゃんの考察通りだとすれば、E原さんがゴムを着けない理由も少し理解できます。ただ、避妊だけでなく、性感染症の予防という意味でもコンドームの着用はとても大切なことです。信頼や安心は、どちらか一方の我慢や思い込みの上には成り立ちません。



相手を大切に思うなら、心のつながりと同じように体の安全にも配慮したいものですね。お互いの健康を守る意識こそが、思いやりのある関係の第一歩なのかもしれません。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）