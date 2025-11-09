80切りも夢じゃない！スライサーにオススメしたい真っすぐ飛ぶ新作ドライバー
【タイトリスト】GT3 ドライバー
今年に入ってからたくさんの新作ドライバーを試打しましたが、最終的にタイトリストの「GT3」に決定！顔も打感も打音も好みだし、アドレス時のヘッドの座りもいい。打ってはボールがしっかりつかまってくれてキャリーが伸びる。
これまではこのコーナーのペンネームどおり、打球がフェード……、いや、右に大きく曲がるスライスが持ち球だった私ですが、GT3との相性がよかったのは、ゴルフ熱が上がり、練習量も増やしてガンガン振るようになったからだと思います。
性能的には兄弟モデルだとGT1やGT2のほうがボールのつかまりやすさなどのやさしさは上ですが、アスリートゴルファーを目指すスライサーには、こっちのほうがよりレベルの高い弾道で真っすぐ遠くへ飛ばせる。先日更新したベストスコア（75）も、このドライバーが大活躍しましたからね！
Spec
●ロフト角／8、9、10、11度 ●長さ／45.5インチ
●シャフト（フレックス）／MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK（S）など
●価格／10万7800円～
真っすぐ飛んでくる相棒のおかげでベスト更新！
ラウンドの日はスタート1時間前には到着。レンジで練習して、時間に余裕があればアプローチ練習場へ。もちろんパタ練もして、ティーイングエリアに到着してからはまわりを気にしつつ、順番がくるまで素振り。それが今まではどうってことなかったけど、最近、ラウンド翌日に体が重いのはそのせいかも？
