80切りも夢じゃない！スライサーにオススメしたい真っすぐ飛ぶ新作ドライバー

【タイトリスト】GT3 ドライバー

真っすぐ飛ぶようになったので「真中行男」に改名してもいいですか？（笑）

今年に入ってからたくさんの新作ドライバーを試打しましたが、最終的にタイトリストの「GT3」に決定！顔も打感も打音も好みだし、アドレス時のヘッドの座りもいい。打ってはボールがしっかりつかまってくれてキャリーが伸びる。

これまではこのコーナーのペンネームどおり、打球がフェード……、いや、右に大きく曲がるスライスが持ち球だった私ですが、GT3との相性がよかったのは、ゴルフ熱が上がり、練習量も増やしてガンガン振るようになったからだと思います。

性能的には兄弟モデルだとGT1やGT2のほうがボールのつかまりやすさなどのやさしさは上ですが、アスリートゴルファーを目指すスライサーには、こっちのほうがよりレベルの高い弾道で真っすぐ遠くへ飛ばせる。先日更新したベストスコア（75）も、このドライバーが大活躍しましたからね！

Spec

●ロフト角／8、9、10、11度 ●長さ／45.5インチ

●シャフト（フレックス）／MITSUBISHI TENSEI 1K BLACK（S）など

●価格／10万7800円～

真っすぐ飛んでくる相棒のおかげでベスト更新！

右江行男 ベストスコア75

ラウンドの日はスタート1時間前には到着。レンジで練習して、時間に余裕があればアプローチ練習場へ。もちろんパタ練もして、ティーイングエリアに到着してからはまわりを気にしつつ、順番がくるまで素振り。それが今まではどうってことなかったけど、最近、ラウンド翌日に体が重いのはそのせいかも？

●問い合わせ

タイトリストお客様相談ダイヤル ☎0120-935-325