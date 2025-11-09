【BOBBI BROWN】艶下地に待望の新色が登場! 冬におすすめの高保湿下地です!

既存のベージュカラーが艶下地と話題になりとても人気のあるアイテムなので使ったことのある方も多いのではないでしょうか。85%と高いスキンケア成分を配合していて、クリーミーなテクスチャーは肌に溶け込むようになじんでいきます。光を拡散するソフトフォーカスパウダーと微細なパールピグメントが毛穴や小じわをふんわりぼかし、明るく整った素肌へ仕上げてくれます。

新色「ロージー」も大人気!

濃密な美容成分配合で時間が経ってもくすみを感じにくく、素肌をワンランク上げるような自然な仕上がりもとても綺麗で使うたび肌のコンディションを整えてくれる処方です。そしてこれからの季節に嬉しい高保湿タイプなので日中の乾燥対策にもなります。

トーンアップ効果も欲しい方には新色ピンク!

BOBBI BROWN インテンシブセラムラディアンスプライマー ロージー

価格:7,370円(税込)

このピンクの色味がとても透明感があり、肌になじませるとしっかり内側が潤って溢れ出た艶かのように自然な血色を与えてくれます。肌色を大きく変えることなくとても自然で乾燥から顔色が悪く見えがちなこれからの季節に頼もしいアイテムになりそうです。

ナチュラルで均一な肌印象ならベージュ!

BOBBI BROWN インテンシブセラムラディアンスプライマー ベージュ

価格:7,370円(税込)

明るめのベージュカラーが肌を均一に見せ潤った薄膜な艶を演出してくれます。乾燥などから頬に赤みが出やすい方も赤みを自然にカバーし日中も潤った艶肌をキープしてくれます! ベージュカラーは1本あるとファンデーションを塗りたくない日などにとても重宝しますよね。

どちらも高保湿、自然な艶仕上がり

手持ちの下地は10本以上ありますが、冬は今回ご紹介したボビイブラウンの下地を使う日が多く、その日の肌調子によってロージーとベージュを使い分けています。

下地はファンデーションの密着力を上げるだけじゃなく肌の見せ方も変えてくれる大きな役割を持っています! そして乾燥対策にもこれからの季節は高保湿な下地を選んでみてはどうでしょうか。