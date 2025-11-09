【風人もよう 森悠統さん（26）】

初めて大役に挑んだ。「ながさきピース文化祭2025」の一環で、2日に上演された対馬市民劇団「漁火（いさりび）」のミュージカル「対馬物語」で主人公の対馬藩主・宗義智（よしとし）を演じた。日本と朝鮮半島の“懸け橋”となった対馬激動の歴史を再現した作品。和太鼓や日本舞踊、コーラスのグループなど総勢約120人が携わり、600人を超える観客が市内のホールを埋めた。「一丸となって作り上げた舞台。共に汗を流したすべての人に感謝したい」と振り返る。

対馬物語は脚本家のジェームス三木さんが書き下ろした。豊臣秀吉の朝鮮出兵から、1607年に朝鮮国の外交使節団「朝鮮通信使」を迎えるまでを描く。2011年の初演以来、国内外で10回以上公演した漁火の看板作品だ。主役に抜てきされ「子どもからお年寄りまで楽しめる演技をする」と心に決めた。

もともと、演劇の経験はなかった。2年前、団員から誘われて入団した。昨年、義智の家臣役で初舞台を踏んだ。子どもから大人まで約20人の団員と今春から週1、2回稽古を重ねた。舞台では「見る人に共感してもらえるように」と、20〜30代の義智をイメージして演じ切った。

佐賀県武雄市出身。熊本大で考古学を学んだ。大学1、2年生の時、越高（こしたか）遺跡（国史跡）の発掘調査で対馬に約3週間滞在した。このとき、韓国の大学との共同調査を経験し、国境の島の歴史に興味を持った。

離島での暮らしに不安もあったが「新たな世界を開拓したい」と、21年に対馬市教育委員会の文化財専門職員となり、移り住んだ。

本業は島内にある遺跡の保護や調査。学生時代に関わった越高遺跡を主に担当する。郷土学習では市内の小中学生に発掘調査や地元の歴史を分かりやすく解説する。

対馬暮らしは5年目。「文化財と演劇で、子どもたちに国境の島の歴史を楽しく伝えられたら」。消防団などにも所属し、地域とのつながりも広げている。（平江望）

私の好きなスポーツ

小学生のころに両親から勧められて始めたラグビーです。高校まで続けました。今は観戦するだけですが、ラグビーの精神を表す「ワン・フォー・オール オール・フォー・ワン」という言葉が大好きです。意味は「一人はみんなのために、みんなは一人のために」。この精神が劇団での活動にも生きたと思います。