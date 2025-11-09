カザフスタン出身の留学生、ムスタフィン・バトルハンさん（22）が8日、長崎市平野町の国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館で母国の歴史や平和の在り方について講演した。旧ソ連時代に核実験が繰り返され、多数の住民が健康被害に遭ったことを説明。国際紛争を防ぐ外交の必要性も強調し「積極的な対話が平和をつくる」と呼びかけた。

ムスタフィンさんは2023年に来日。今年4月から諫早市の鎮西学院大に通う。長崎平和推進協会が主催した「国際交流のつどい」で、約30人に講演した。

旧ソ連時代、カザフスタン北東部のセミパラチンスクでは約40年間で456回の核実験が行われた。放射能で汚染された一帯の住民はがんなどに苦しんだといい「人的被害は想像を絶するものだった」と訴えた。

中央アジアに位置する同国は、ロシアや中国に接しながら、欧州にも近く「中立を保ちながら、対話を促し、各国の懸け橋になる役割がある」と強調した。

長崎原爆資料館で被爆の実相を学んだというムスタフィンさんは講演後、「核兵器廃絶は世界で取り組む問題。平和に向けて自分にできることを考えたい」と語った。 （鈴鹿希英）