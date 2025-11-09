「緑の壁」を崩せず、福岡がスコアレスドローに終わった。「勝てなかったことが全て。点を取るところ、取るシーンをたくさんつくりたかったけどそこまでは少しできなかった」。金明輝監督も無念さをにじませた。

前半はボール保持で上回るものの、無失点試合がリーグ2位の17試合と堅守を誇る相手に対して、決定機をつくれずシュート3本に終わった。後半から最終ラインの顔触れを変更し、日本代表の安藤を3バック中央から左へ。攻撃参加の回数を増やし自らシュートも放ったが、相手GKの好セーブに阻まれた。安藤は「チャンスがあればプラスワンをつくって上がろうと思ったけど、チャンスらしいチャンスはできなかった」と悔やんだ。

総シュート数は8本にとどまった。ミスから流れを渡すシーンも目立ちピンチも招いたが、GK小畑を中心に守り抜き、勝ち点1を拾った。

暫定順位は福岡が11位で東京Vは14位。互いに前節までに残留を決めたチーム同士の一戦で、上位を目指す上での課題が露呈した。古巣対決となった見木は「こういう『塩試合』で勝ち点3を持ってくるチームが上位にいくし、落としたチームが下位にいる」と再認識。次戦は30日、G大阪とのホーム最終戦。チケットの売れ行きは好調で多くの来場者が見込まれるだけに、今季のベススタラストゲームで白星を目指す。