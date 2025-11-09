9日午前6時4分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□岩手県

盛岡市

■震度2

□岩手県

八幡平市 滝沢市 矢巾町

宮古市 久慈市 普代村

野田村 花巻市





□青森県八戸市 六戸町 東北町おいらせ町 五戸町 階上町□秋田県大仙市

■震度1

□岩手県

二戸市 雫石町 葛巻町

岩手町 紫波町 一戸町

山田町 北上市 遠野市

一関市 奥州市 釜石市



□青森県

十和田市 三沢市 野辺地町

七戸町 三戸町 田子町

青森南部町 青森市 平内町

外ヶ浜町 むつ市



□秋田県

横手市 仙北市 秋田美郷町

能代市 潟上市 三種町

井川町 秋田市 由利本荘市

にかほ市 大館市 鹿角市

北秋田市



□宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市

大崎市 色麻町 宮城加美町

宮城美里町 大河原町 亘理町

石巻市



□山形県

酒田市 中山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。