岩手県で最大震度3の地震 岩手県・盛岡市
9日午前6時4分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
盛岡市
■震度2
□岩手県
八幡平市 滝沢市 矢巾町
宮古市 久慈市 普代村
野田村 花巻市
八戸市 六戸町 東北町
おいらせ町 五戸町 階上町
□秋田県
大仙市
■震度1
□岩手県
二戸市 雫石町 葛巻町
岩手町 紫波町 一戸町
山田町 北上市 遠野市
一関市 奥州市 釜石市
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
七戸町 三戸町 田子町
青森南部町 青森市 平内町
外ヶ浜町 むつ市
□秋田県
横手市 仙北市 秋田美郷町
能代市 潟上市 三種町
井川町 秋田市 由利本荘市
にかほ市 大館市 鹿角市
北秋田市
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 色麻町 宮城加美町
宮城美里町 大河原町 亘理町
石巻市
□山形県
酒田市 中山町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。