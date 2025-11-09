TBS NEWS DIG Powered by JNN

9日午前6時4分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
盛岡市

■震度2
□岩手県
八幡平市　滝沢市　矢巾町
宮古市　久慈市　普代村
野田村　花巻市

□青森県
八戸市　六戸町　東北町
おいらせ町　五戸町　階上町

□秋田県
大仙市

■震度1
□岩手県
二戸市　雫石町　葛巻町
岩手町　紫波町　一戸町
山田町　北上市　遠野市
一関市　奥州市　釜石市

□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
七戸町　三戸町　田子町
青森南部町　青森市　平内町
外ヶ浜町　むつ市

□秋田県
横手市　仙北市　秋田美郷町
能代市　潟上市　三種町
井川町　秋田市　由利本荘市
にかほ市　大館市　鹿角市
北秋田市

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　色麻町　宮城加美町
宮城美里町　大河原町　亘理町
石巻市

□山形県
酒田市　中山町

