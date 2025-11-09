ノアの黒いユニット「ＴＥＡＭ ２０００ Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の爍圍茖紂。劭紕瓧譟。劭紕癸紕讚瓩海硲錬擅腺廝繊複横后砲、なぞの「改心カステラ」をプレゼントした。

ＯＺＡＷＡは８日の後楽園大会で休憩前にリングに登場した。澄んだ瞳でほほ笑みをたたえたままマイクを持つと、まずは欠場について改めて謝罪。欠場中の様々な活動で新たな氣（気）付きを得たと話すと「私が本当にしたいこと、やらなければいけないことは、プロレス一択です！ なので、よきタイミングで復帰でもしようかと思います」と戦列復帰に意欲を見せた。また、１２月２３日の東京・後楽園ホール大会ではサイン会も行うことを発表し観客を喜ばせるとマイクを置き、エプロンから場外へ華麗に飛び降りるのだった。

その後、ＯＺＡＷＡは、紙袋を手にコメントスペースに登場して「東スポの方、いますか？」と呼び出す。そして「日ごろの感謝を込めまして、つまらないものをお渡ししたいなと思っています」と手にしていた紙袋を強引に手渡した。よく見ればそこにはカステラで知られる「文明堂」の文字が…。さらに「アナタ、権力ありますか？ ない？ だったら、会社の偉い人とかに、このつまらないものをお渡ししていただきたい。よろしくお願いします、本当に」と念押ししながら紙袋を握らせて「本当に、負けられない！ 女子プロレスラーになんて、負けられない！」とよく分からないことを口走りながら松葉杖をつかずに去っていった。

そこにわざとらしく現れたのが「Ｔ２ＫＸ」の爛ーディアン瓮茱掘Ε織弔澄「あー、なんだよ、それ。開けてみろよ」と開封を促す。現れたのは「改心 おざわ」と書かれたのし紙に巻かれた箱だ。これも開けさせると、そこにはＯＺＡＷＡの顔が描かれたカステラが…。日ごろの感謝に報道陣へカステラを送るとはできた若者ではないか。と、思う間を与えず、ヨシ・タツは「お前、これは多分『俺をプロレス大賞ＭＶＰにしろ』ってことだぞ。だから忖度しろよ、コノヤロー！」と決めつける。

ＯＺＡＷＡの澄んだ目に下心など感じられなかったが、一体どういうことなのか…。