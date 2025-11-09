ＷＷＥの猗しき狂気瓮献絅螢△、女子ＵＳ王座からまさかの陥落となった。

６月にゼリーナから同王座を奪取した。７月にはキアナ・ジェームズを代理人兼タッグパートナーに迎え、勢いが加速。鉄壁の防衛体制を取り、スマックダウンの最高峰・ＷＷＥ女子王座（現王者はジェイド・カーギル）にも色気を見せ始めていた。

そうした中、７日（日本時間８日）のスマックダウン（サウスカロライナ州グリーンビル）では、初代の女子ＵＳ王者チェルシー・グリーンと防衛戦。前回スマックダウンで何かとうるさいチェルシーから初代ｖｓ第３代の王者対決を要求され、ジュリアも受諾。ジュリアは昨年９月のＷＷＥデビュー戦でチェルシーを下しており、余裕しゃくしゃくの表情で、背中に「我道貫徹」と入ったガウンを着て入場した。

ジュリアはベルトをかざして、チェルシーを挑発。ゴングが鳴ると、いきなり初代王者から張られるが、ビンタを打ち返してからグラウンドでボコボコと殴りまくる。さらにヘッドバットからフィッシャーマンズスープレックスとたたみ掛け、アリベデルチ（ランニングニー）を発射。王者の圧勝ムードが漂うが、ここでチェルシーのセコンド、アルバ・ファイアがエプロンに上がり、ジュリアをけん制する。

それでもジュリアは強烈なエルボーをぶち込み、ペースを譲らない。続けて場外からジュリアのセコンド、キアナがチェルシーにパンチをお見舞いする。ところが…アルバがキアナにスーパーキックを放ってＫＯすると急展開。ジュリアがコーナーに座り込むチェルシーの存在を無視して、リング内からアルバを蹴り飛ばした。チェルシーはこの隙を逃さす、背を向けたジュリアを後方にくるりと丸め込む。しかもレフェリーの死角を突き、ロープに両足をかけて体重を載せる猗紳Д侫ール瓩澄ジュリアはこれを返せず、３カウントを奪われた。

してやったりの新王者チェルシーは、ＡＡＡミックスドタッグ王座をともに保持するＮＸＴ北米王者イーサン・ペイジに担がれて歓喜の表情。ジュリアは全くダメージのないまま、王座在位１３３日でベルトを手放してしまった。

試合後は自身のＸ（旧ツイッター）に、「自分自身に腹が立ってるよ、チェルシー……。全てに。それ、めっちゃ笑えるね、このバカ。見てな。全部ぶち壊してやるよ」と投稿。早くも怒りのリベンジ宣言をぶっ放していた。

この日のスマックダウンは「ＡＢＥＭＡ」にて放送された。