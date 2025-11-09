五輪金メダルへ苦しい船出となった。フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）の男子フリーが行われ、２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１８８・６６点、合計２８７・２４点で優勝。エフゲニー・プルシェンコ（ロシア）以来の３連覇を果たした一方で、周囲からは厳しい声が上がっている。

「セーフ」のポーズは「耐えた」という意味だった。２本目の４回転トーループで「安定していたのでびっくり」と転倒。その後は大きなミスなくまとめた。演技構成点は全体１位と持ち味を発揮するも、北京五輪時に記録した自己ベスト（３１０・０５点）には遠く及ばなかった。「自分の理想としている部分にはまだまだ追いついていない」と悔しさをにじませた。

２６年ミラノ・コルティナ五輪イヤーの今季は「『銀』の次は『金』しかない」と宣言。力強い言葉には他競技団体の関係者から「鍵山選手の強い覚悟を感じる」と称賛もあったが、現実は甘くない。ＧＰシリーズ第３戦スケートカナダではイリア・マリニン（米国）が自己ベストの３３３・８１点をマーク。鍵山との自己ベストの差は２３・７６点に開いた。

鍵山は自己ベストに近い得点を狙って今大会に出場。少しでもマリニンに自身の存在を意識させるのが１つの狙いだった。それだけに別のフィギュア関係者は「やっぱり今大会で３００点はいきたかった」と不満顔。ショートプログラム（ＳＰ）ではキャメルスピンやステップ、フリーではジャンプのミスが飛び出すなど、完璧な演技には程遠かった。指導する父の正和コーチも「足りないものが多いと実感している」と振り返った。

ミラノ・コルティナ五輪まで残された時間は３か月弱となった。鍵山は「ＳＰ、フリー通して細かいミスだったり、練習でもしないようなミスがあった。試合はそういうものだと思うので、対処していけるように、もっともっと練習を積み重ねたい」。可能性がある限り、金メダルを信じて突っ走る。