ミカンのおやつ、どれ食べたい？＜回答数 37,183票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第347回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ミカンのおやつ、どれ食べたい？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:ミカンのおやつ、どれ食べたい？
■今日のおすすめレシピ
■今日のおすすめレシピ
まるごとみかんのゼリー
【材料】（2人分）
みかん 2個
オレンジジュース 適量
砂糖 大さじ 2
粉ゼラチン 3g
水 大さじ 2
【下準備】
1、みかんはヘタの部分を少し落とし、皮を破らない様に果肉を取り出す。ヘタは飾りに使います。果肉は搾り、果汁が150mlに満たない時はオレンジジュースを足す。
2、水にゼラチンを振り入れ、ふやかしておく。
【作り方】
1、鍋にみかん果汁とオレンジジュース、砂糖を入れて火にかけ、砂糖が溶けたら火を止める。水でふやかしたゼラチンを加えて余熱で溶かす。
2、鍋底を氷水に当て、混ぜながらトロミがつくまで冷やし、トロミがついてきたらみかん皮のカップに流し入れ、冷蔵庫で冷やしかためる。かたまったら器に盛り、ヘタを添える。
(E・レシピ編集部)
