“ビジュイイじゃん”のフレーズでお馴染みの5人組ボーカルダンスユニット・M!LKの佐野勇斗、曽野舜太、山中柔太朗が、19歳女子大生宅へ！ M!LKメンバーが食材を買って家まで届けてくれるという夢のようなシチュエーションに、「メロい」「うちにもお願いします」などと、多くのファンがときめいた。

佐野勇斗、曽野舜太、山中柔太朗がハロウィンシーズンに出会ったのは、東京・自由が丘で暮らしている19歳の悩める女子大生2人組。彼女たちは、「1人暮らしで自炊ができない」ため、ついつい「Uber Eats（ウーバーイーツ)とかしちゃう」のだとか。

そこでM!LKメンバー3人は女子大生たちに、「じゃあ食材をお届けしますよ」「僕らがパッて買って、『これを作ってください』というのはどうですか？ それをきっかけに料理を好きになってくれれば」と提案。女子大生たちに快諾されたM!LKメンバーは、早速近くのスーパーへ向かった。

ハロウィンにちなんで、料理はかぼちゃグラタンに決定！ ベーコン、玉ねぎ、アスパラガス、マッシュルーム、牛乳、チーズといった材料を、M!LKメンバーは次々と買い物カゴに入れていった。

その中で、山中が薄力粉の漢字を読めなかったり、曽野がかぼちゃと完成品のグラタンを持って「食材全部いらないかも！」「（かぼちゃを）くり抜いて（グラタンを入れて）チンしたら30秒でできる！」と言い出したり、佐野がかぼちゃグラタンに絶対使わない食品を大量に持ってきたり……。“ボケ大渋滞状態”を経て、M!LKメンバーはなんとか買い物を終え、食材を持って女子大生たちの自宅へ向かった。

道中で曽野が、「家に上がるわけでもなんでもないけどさ、女の子の家に向かうってドキドキする」と呟くと、佐野と山中は笑いつつも同意。自宅で待っていた女子大生たちは、M!LKのUber Eatsならぬ“ミルクイーツ”に大喜び！ 曽野から「これはセンス……？」とたずねられると、「イイじゃん！」と笑顔で答えた。

その後に女子大生たちは、M!LKメンバーが届けた食材で楽しく料理をしたらしい。完成したかぼちゃグラタンは、「イイじゃん！」と言いたくなるほど、おいしそうな出来栄えだった。

M!LKのミルクイーツに、ファンは大騒ぎ。X上には、「M!LKに届けて貰えるのやばいな！」「ミルクイーツうちにもお願いします」「買い物しているだけでメロい柔太朗くんすぎたし、うすりき粉さすがだし」「女の子の家に向かうのにドキドキする舜太くんしんどすぎて滅！！」といった声が続出した。

なお、M!LKのミルクイーツVTRは、11月4日深夜に放送されたM!LKのABCテレビ初冠番組『M!LKじゃん！』で公開された。同放送回でメンバー5人は、自由が丘で困っている人々の悩みを解決すべく奮闘した。