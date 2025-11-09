timelesz・猪俣周杜、相葉雅紀と初対面！楽しみなあまり…会う前日に“相葉の夢”

本日11月9日（日）の『相葉マナブ』には、ゲストにオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』主演・松島聡（timelesz）と、同作に出演中の猪俣周杜（timelesz）が登場。番組恒例の「松茸狩り」が放送される。

今回、相葉雅紀、バイきんぐ・小峠英二、ハナコ・岡部大、あばれる君、そして松島と猪俣が訪れたのは、長野県上田市。

相葉は「猪俣くんは初ですよね。聡ちゃん（＝松島）は（番組に）来たことあるよね？」と質問するが、じつは松島も番組初出演。

相葉との関係性を聞かれると、「僕はいろいろと番組やイベントでご一緒させていただいています」（松島）と答えるが、猪俣に関しては初対面。猪俣は共演が楽しみなあまり、収録日の前日に相葉の夢を見たそう。

「相葉さんは、優しい太陽みたいなイメージだったんですけど…」と、まさかの夢の内容を告白。オープニングから大盛り上がりとなる。

番組で過去5回トライしている「松茸狩り」だが、2022年はじつに合計34本ゲットの大収穫祭に。「松茸に慣れちゃった！」と相葉も満面の笑みで振り返るが、一昨年は4本、昨年はゼロと不振続き。

今年は何とか巻き返したい一同だが、初挑戦となる猪俣は「運がいいのでいち早く僕が見つけます！もう松茸がある雰囲気を感じています」と堂々宣言。これを聞いた相葉は、「勢いのある後輩たちが、《持ってる》か《持ってないか》が今日で分かる！」とプレッシャーを与える。

名人いわく、今年は例年より雨が少なかったせいで、収穫のベストタイミングは1週間後。

松島は「僕、1週間後のスケジュール空いてますか？」とスタッフに尋ねるほど前のめりに。しかし相葉は、「聡ちゃんと猪俣くんは《持ってない》ということで…」とダメ出し。「ちょっと待ってください！《持って》ますって！」と、2人の落ち葉をめくる手は進む。

やがて、相葉たちが「見つけたいなぁ…」とあきらめムードとなったそのとき、まさかの奇跡が起こる。