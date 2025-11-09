

吹奏楽コンクールにおける仕組みの問題点は、部活動の地域展開で議論すべき問題点と重なるという（写真：danny）

今年も「吹奏楽コンクール」のシーズンが幕を閉じた。例年、日本の吹奏楽界は、7月から11月にかけてコンクールが行われ、秋が深まる中で次年度への仕切り直しを始めるのが一般的な流れである。

だが、今後も例年のように足並みを揃えて次年度の準備ができるとは限らない。少子化の一途をたどる情勢に鑑み、私たちはここまで発展してきた吹奏楽文化の再構築に一刻も早く着手しなければならない。

｢演奏レベル向上｣の裏で起きている問題

すでに少子化を見据えた部活動地域展開に向け、子どもたちがより音楽的かつ芸術的に健全で、創造的に音楽と向き合える環境を整える必要性が、多くの人々によって議論されている。

例えば、吹奏楽コンクールにおける中高生の演奏レベルの向上は、これまで多くの人々の注目を集めてきた。その驚異的な進歩は称賛に値するが、一方で、いくつかの問題提起もなされている。

目を見張るほどの技術的高さの裏では、子どもたちがどれほどの時間を練習に費やしているのか、疑問を投げかける声が多くある。10代という、多様な経験を積むべき貴重な時期に、コンクールのための過剰な“音楽漬け”の日々となり、音楽が持つ本来の芸術的意義や価値を十分に学べているのかという懸念があるのだ。

また、作曲家たちが演奏者の技術的なやりがいを満たしつつ、コンクール向けに耳当たりのよい楽曲を次々と生み出す傾向も指摘されている。それが果たして子どもたちの成長段階に適したものであるかどうか、再考が求められている。

新たな価値観を構築するための取り組みが今こそ求められているが、私たちはいったい何をすべきなのか。

まずは、以前の記事（記事1、記事2、記事3）で論じた、私たちが取り組むべきポイントを簡単に振り返りたい。

「プリンシプル」なき地域展開の問題点

部活動の地域展開は「子どもの文化の持続」を目的とすべきだが、現状では大人の論理や現状維持が優先され、子どもの文化の新たな展開にはつながっていない。とくに吹奏楽ではコンクール中心の活動が「音楽づくり」のすべてとなり、音楽教育の本質的意義が欠如している。まずはこうしたプリンシプルについての議論が必要だろう。

「持続可能なモデル構築」の必要性

少子化の中で吹奏楽を継続するには、団体の法人化や地域住民・企業との連携が不可欠である。また、学校種を超えた合同団体も有効な選択肢であり、試行錯誤を通じた最適解の模索が急務だ。

指導者育成の課題

指導者不足の本質は「質」にあり、現職者も未来の指導者も基礎力の向上が求められる。長期的な育成・研修システムを構築し、子どもたちの吹奏楽環境を維持する新たな流れを形成することが重要である。

このように、「進化しすぎたことで無理が生じた状況」と、「少子化社会進行への対処」という、まったく異なる次元の問題に私たちは同時に対処していかなければならないことを改めて認識しなければならない。

平等性の担保が難しい吹奏楽コンクール

さらに、少子化社会を背景に文化の持続可能性を考えるならば、「コンクールの仕組みの変革」も喫緊の課題だ。そのうえで、若い世代による研究は、吹奏楽の学術的発展において貴重であり、多くの示唆に富む。

例えば、以前の記事でも詳しく紹介したが、慶應義塾大学大学院博士課程で音楽神経科学の研究を行っている三摩朋弘氏の論文「視覚優位性効果は評価者の音楽経験と視聴覚統合の相互作用に依存する：日本の吹奏楽コンクール映像を用いた検証」では、「吹奏楽コンクール審査が聴覚よりも視覚的効果に影響される可能性」が指摘されている。

また、松山博幸氏の論文「審査のゆがみ：全日本吹奏楽コンクールを例に」（東京大学大学院経済学研究科修士課程在籍時の研究）も重要な視点が示されている。

松山氏は「演奏順序が結果に与える偏り」を定量的に分析し、演奏順が早いほど不利という傾向を検証。さらに、この審査バイアスが音楽コンクールや体操競技など複数分野で一貫して観察されることを示した。審査方法の変更がバイアス解消に寄与しない場合も多いという。

こうした研究からも、コンクールはその性質上、完全な平等性を担保することが難しいものだといえる。ゆえに、現状のコンクールにおける審査基準を抜本的に見直す必要があるだろう。

これからを見据えて新たな創造的価値を見出すとすれば、何よりも、私たちの吹奏楽を価値付けた諸要素、すなわち現状のコンクールで正しいとされている「“感性のみ”の価値観」を検証することが重要であると考える。

感性を磨くことで理論の精度が上がり、理論を突き詰めることで感性の深みを得るという相互作用を踏まえると、感性と理論の両輪が必要であるという基本的なコンセプトに立つことが求められるのではないか。

では、今の吹奏楽は、なぜ感性と理論のバランスが取れていないといえるのか。その一例として、「合わせる」という指示・価値観について考えてみたい。

「合わせる」という意識は主に、音程やリズムのことを指すと考えられる。音程を合わせることによってどういったことが改善されると考えられるのか、音程を合わせることと「音楽的な演奏」はどう関係しているのか――こういった根源的要素を論理的かつ定量的に思考することに、吹奏楽人は慣れていない。

端的に言えば、ユニゾンであれ、完全5度であれ、長三和音であれ、音程を合わせるのは、「濁らない響き」を作るためである。いわゆる「基礎合奏」と呼ばれる吹奏楽の独特な練習スキームも主たる目的はここにある。

今のままでは｢やりがいを得るための競技｣

しかしながら、今の吹奏楽界では、濁りのない響きを作る理由が明確化されていない。一般的には、調性音楽であれば必ず和声が機能性を持って連結され、その上に旋律等が対位法的に配されている。

つまり、「音程を合わせる」のは、機能和声の連結性を実感することであり、和声の推移から何がしかの感情の動きが生まれることを感じ育てるためであるといえる。

おそらくコンクールの審査レベルではこの辺りまでが限界であろうと思われるが、音楽的には和声の推移がなぜ喜怒哀楽を生み出すのかまで理解しなければ、吹奏楽の演奏はやりがいを得るためのただの競技でしかなく、芸術として認識されるべき深みまで届くことは「無理ゲー」である。

だが、現在目にする吹奏楽メソードで、その深度まで説明されているものは、率直に言って、ない。もちろんコンクールの規定等にもそこまで踏み込んだ評価基準を設定しているものを目にしたことはいまだにない。このことは、現在の吹奏楽がいかに浅い音楽的基礎基盤の上にしか成り立っていないかを物語っている。何十年も、である。

このように「理論的要素」を明確にせず「“感性のみ”の価値観」のままであるコンクールは、もはや「オワコン」になる方向に突き進むといっても過言ではない。

今やテクノロジーの進化によってガンダムのモビルスーツのような人間機能拡張装置が現実的な実用段階に入っているように、多くの分野においてはいかに論理性と感性のシナジーを生むかというフェーズに入っているにもかかわらず、吹奏楽の世界はいまだに音楽理論が欠如しており、よくも悪くも昭和のままなのである。

ゆえに私は、これまでも吹奏楽指導者の音楽的基礎力の不十分さについて指摘してきた。指導者のクラシック音楽としての基礎能力（和声・対位法・ソルフェージュ等）が、演奏者の能力進化に追いついていないのでは、と思わざるをえないのである。

冒頭で述べた、すでに多くの人が指摘しているコンクール課題曲の問題やレパートリーの質的な危惧の根幹も指導者の読譜能力の低さにあると強く推量される。

また、少子化の中での部活動の地域展開は、地域・世代・団体ごとの距離を狭める協働体制を作ることによって、子どもと大人の異なる価値観のシナジーによる「文化濃縮」という考え方をベースにする必要がある。そのためにも、大人の再勉強が不可欠なのではないだろうか。

基礎力の向上を怠れば｢文化の衰退｣を招く

学校の教科書では、例えば国語に名文が掲載され、理系科目には極めてベーシックな要素からの教えの構築がなされているからこそ、子どもたちはその基礎の上に計り知れない創造性を発揮しているはずである。

その点、吹奏楽はどうか。これだけ従事人口を保持しているにもかかわらず、理論にあたる音楽的基礎力が不十分な状況が何十年も続いている。食事が体を作るように、学問は人間の脳の栄養である。音楽も同様であり、よい音楽作品を見極める審美眼を鍛えることを怠ってしまうことは、すなわち文化の衰退を招くことになる。

部活動の出口を見ても明らかではないだろうか。これだけ盛んな吹奏楽において、吹奏楽部での熱心な活動がプロフェッショナルの道につながるケースは極めて少ない。野球やサッカーなどと比べると、その差は歴然である。やはり「基礎力の向上」がアップデートされていないことに起因するのであろう。

私たちは今、文化としての吹奏楽の「進化」と「衰退」の分水嶺にいる。

（渡郶 謙一 ： 北海道教育大学音楽文化専攻合奏研究室 21世紀現代吹奏楽レパートリープロデューサー）