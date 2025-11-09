本日11月9日（日）よる10時30分 第5話を放送 及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」。

本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディ。

第5話放送に先駆け、あらすじと最新シーンカットを公開！

玄一が暮らすアパートの隣の部屋に、車中泊を続けていた索が引っ越してきた。嬉しくてたまらない玄一は大張り切りで索の引っ越しをお手伝いするが、索の元恋人・吉田（井之脇海）も手伝いにやって来て、玄一の心はかき乱されるばかり。そんな中、玄一と索に大きな動きが!? 夜のアパートの外でそっと手を繋ぐ様子は、2人のラブを予感させる。

一方、アパートの大家・井の頭（坂井真紀）は、逃亡中のほたるの母・ともえ（麻生久美子）に呼び出され、2人きりでこっそり落ち合う。ほたるのことを不憫に思う井の頭は、ともえを見据え「私は今日、あなたを連れて帰るためにここに来たから」――。ともえの横領事件の真相がついに明らかに!?

第5話 あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/story/

先週放送した第4話では、失踪中の母・ともえからの手紙を読んだほたるが、玄一の部屋に隠していた3000万円入りのスーツケースを持ってアパートを出るも、父・仁（光石研）にさらわれてしまう。なんとか無事に索と合流を果たしたが、ふと周りの家族を見たほたるは「お母さんにも会えないし、全部なくなっちゃった」と涙。すると索は、玄一から受け取った「なくなったってことは、あったってこと」という言葉をほたるに告げた。玄一から索、索からほたるへと繋がっていった優しい心のバトンは、多くの視聴者の胸を打った。

果たして、玄一の恋の行方は？そして、ともえの横領事件の真相がついに明らかに!? 第5話ではどんな展開が待ち受けているのか？

なお、TVer（https://tver.jp/series/sr62ncyo3g）では現在第1〜4話を無料で配信中。お見逃しなく！

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

主題歌：「バームクーヘン」

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON アバンズゲート

製作著作：日本テレビ

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr62ncyo3g

X：@bokutachinchi

Instagram：@bokutachinchi

TikTok：@bokutachinchi